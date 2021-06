Pablo G. Show ha analizado en su pizarra las letras de Rosalía o C. Tangana y tiene algo que decir sobre ambos

Pablo G. Show tiene 23 años y puede sentirse orgulloso porque ha hecho realidad su sueño de alcanzar un estatus como influencer que es por lo que lleva trabajando varios años. Alejado del prototipo de los jóvenes de su generación, no es amigo de pasar mucho tiempo de fiesta o viendo series de televisión, no le gustan los líos de una noche y tiene una gran capacidad de sacrificio y trabajo.

Acaba de publicar su primer libro, Para los estudiantes que quieren lograr grandes cosas, en el que cuenta su experiencia y transmite la idea de que hay que tener objetivos y luchar por ellos.

Sus seguidores se parten de risa con sus vídeos sobre cayetanos, MDLR o estudiantes, aunque a nosotros nos gustan, especialmente, los que dedica a analizar letras de canciones. Sobre eso hemos hablado con él para que nos cuente sus más o menos con Rosalía o C. Tangana, entre otros.

¿De dónde salió la idea de hacer análisis de las canciones?

Surgió porque quería hacer colaboraciones con algunos cantantes que conocía y se me ocurrió la idea porque era una idea que no había visto en ningún sitio y me encontré con el primer caso, Morad, que después fue Rosalía, y dije ‘a ver qué puedo hacer yo que encaje con esta persona’. Me inventé una especie de vídeo en el que me decían que no hiciese ningún vídeo metiéndome con ellos y luego me metía con alguna de sus letras para hacer un análisis de sus canciones. Siempre encontrabas en las letras alguna cosa que era extraña o ridícula.

¿Qué feedback has recibido de ellos?

Llevo tiempo sin hacerlo y ahora voy a volver a hacerlo de nuevo con algunos cantantes que no os puedo decir, pero la verdad es que son muy majos. Me sorprendió muchísimo Rosalía porque con lo grande que es y todo lo que tiene, estuvo hablando conmigo un buen rato, es una persona super humilde y buena gente y me sorprendió bastante.

Pero, ¿hablaste con ella antes o después de hacer el análisis de alguna de sus letras?

Hablé con ella antes porque nos seguíamos. Le hice algunas preguntas sobre algunas cosas que me parecían interesantes sobre su carrera y fue super simpática conmigo.

Rosalía, ¿tiene sentido del humor?

Sí, bastante. En general todos los cantantes con los que lo he hecho han tenido bastante sentido del humor y ninguno se ha ofendido, también porque se ve que es una parodia.

¿El análisis del que más satisfecho te has quedado?

El de Morad, ese fue el mejor para mí. Luego hice uno con Kidd Keo pero no fue un análisis.

¿Qué criterio sigues para seleccionar las canciones?

Intento seleccionar la canción más ridícula que tengan en cuanto a letra. La que me parezca que tiene más chicha, a por esa voy.

No sé yo si a C. Tangana, decir que su letra es ridícula, le va a gustar mucho.

(Risas) C. Tangana fue de los pocos al que le hablamos por todos lados para que colaborase y no me contesté por ningún sitio y luego, yo igualmente, le hice el vídeo. Pero a ver en qué sentido digo ridículo. Si analizas la letra tal cual, sin música, te das cuenta de que un montón de canciones tienen cosas un poco surrealistas y eso es lo gracioso. Todos estamos acostumbrados a escuchar canciones y cantarlas, pero no nos paramos a leer tranquilamente la letra para ver de qué está hablando.

Justin Bieber parece una buena fuente de inspiración.

Quizás a mí no es una persona que me haya influido mucho, pero me parece un referente a nivel inspiración.

En alguna ocasión has dicho que en todos los grupos hay un amigo que reniega del reguetón, ¿tú eres uno de ellos?

No, la verdad es que yo no soy esa persona. Me gusta bastante el reguetón, pero conozco bastantes amigos a los que no les gusta nada de nada.

Te he visto con Omar Montes, ¿te ha propuesto alguna colaboración ya?

(Risas) De momento no, a ver si nos hacemos un remix los dos. Sí es cierto que le quiero sacar en un vídeo prontito porque he coincidido varias veces con él y no hemos podido colaborar. Pero como voy a volver a los análisis, voy a proponerle salir en alguno.

Pero, ¿tú te lanzarías a cantar con él?

Sí, claro. Me lanzaría a cantar, de hecho, hice una canción hace algún tiempo que le gustó mucho a la gente. En realidad, hice dos, pero una de ellas a la gente le gustó, que era de coña, pero no estaba nada mal. Dije, ‘tengo que hacer más’, pero de momento me quedo en lo mío.

¿Cómo se llamaba aquella canción?

La primera era Circunstancial de putoamismo, te la recomiendo.