El cabreo de Aitana preocupa a sus fans

Aitana es una de esas artistas que siempre tienen una sonrisa en su rostro, pero hay ocasiones en las que desaparece para dar un golpe sobre la mesa. Y sí, esa ocasión ha llegado.

La catalana se ha puesto seria en redes sociales para mostrar su indignación sobre las noticias falsas de algunos medios "aparentemente serios". "Entiendo (y siempre entendí) la falta de privacidad y siempre entenderé que es una consecuencia de mi trabajo ¿pero hasta que punto aguantar noticias falsas de medios aparentemente serios? ¿hasta dónde se puede llegar? me encantaría saberlo", expresa Aitana en su cuenta de Twitter.

Sus palabras han preocupado a sus fans, quienes no han tardado en preguntarle acerca del motivo de su indignación y si todo está bien. "Te amo, no sé qué pasa pero te amo", dice una de sus seguidores.

dilo mi niña, entonces todo está bien? — jose 🏹 (@itsjosexg) June 11, 2021

La causa de su enfado aún se desconoce, pero muchos apuntan a que se trata del supuesto incendio en su casa de Madrid del que algunos portales hablan. Otros apuestan por los rumores sobre el precio que podría haberle costado la reforma de esta vivienda. Sea como sea, tanto a ella como a sus seguidores no les ha agradado la difusión de estas supuestas informaciones.

En la música, nuestra protagonista ha celebrado la buena nueva de que Teléfono, su primer sencillo, ha superado los 100 millones de reproducciones en Youtube. Una noticia que, sin duda, la joven e inocente Aitana que anunció su lanzamiento en julio de 2018 jamás hubiese imaginado. Aunque ella no tiene muy buenos recuerdos del día de su estreno. "Recuerdo pasar un día muy malo con el lanzamiento de Teléfono. Fue muy bien en cuanto a cifras, fue una locura, pero me sentía vacía, sentía que había fallado a la gente que me seguía", señaló.

Pero con el paso del tiempo, Aitana ha aprendido a confiar en ella misma, a ignorar los mensajes negativos y a disfrutar de cada momento. Eso sí, hay ocasiones en las que hay que ponerse firme y seria para enfrentarse a ellos.