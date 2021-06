Conoce a Clairo, la artista que le ha devuelto el favor a Lorde en su última canción

El regreso musical de Lorde era uno de los acontecimientos musicales más esperados de este 2021 sin ninguna duda. Después de casi 4 años de espera, por fin se ha hecho realidad con el lanzamiento de Solar power, una canción que solo es el anticipo de todo el material que Lorde ha estado preparando durante todo este tiempo.

Como la gran apuesta que es para la neozelandesa, este nuevo tema ha contado con el mejor equipo posible en su creación. Nombres que todo melómano que se precie conocerá, como los de Jack Antonoff (en la producción) o Phoebe Bridgers (en los coros), y también como corista alguien que, después de convertirse en un icono de la nueva generación de músicos, ha visto cómo se hablaba más que nunca de ella en los últimos meses por culpa de TikTok: Clairo.

La estadounidense, cuyo nombre real es Claire Elizabeth Cottrill, se hizo viral en los últimos meses de 2020 gracias a su canción Sofia. Aunque se publicó originalmente un año atrás, el éxito real le llegó cuando miles de usuarios de la red social comenzaron a utilizarla para formar simpáticos duetos (en playback, claro) con sus parejas o amores platónicos. Pero, ¿de dónde salió su creadora?

Covers y acústicos, su punto de partida

Durante su adolescencia, tuvo un primer contacto con la música a través de unas grabaciones acústicas hechas de forma casera. En ellas compartía sus propias composiciones y versiones de canciones ya existentes, subiéndolas a su perfil de SoundCloud (con el simpático nombre de DJ Baby Benz) y un canal de YouTube. A día de hoy, sigue alojando sus últimos lanzamientos en ellos.

Las primeras canciones virales

Todavía sin ningún tipo de colchón discográfico, Clairo vio cómo algunas de las canciones que compartía a través de internet se convertían en virales tras acumular varios millones de reproducciones en poco tiempo. Flamin' Hot Cheetos es el nombre que recibió la primera canción que la joven se animaba a grabar y producir, en el año 2017, contando únicamente con sus propios medios. La tituló así por la famosa golosina picante, con la que posa en la foto que aparece junto al vídeo original.

Meses después llegaría un éxito que aún sigue siendo muy recordado: Pretty girl. Con ella parecía anticipar el fenómeno de vuelta a los sonidos ochenteros que hemos presenciado en el último año, gracias al toque que le da el teclado a su instrumental. Y si hay algo aún mejor que la canción es su vídeo original, grabado, según la propia artista, en uno de esos días en los que se veía "fea" y no tenía ganas ni siquiera de salir de la cama. "Me desperté de verdad al hacer el vídeo así que podéis decir: LOL", escribía en la descripción de la pieza.

Su estilo musical ha sido definido frecuentemente como lo-fi, aunque ella ha rechazado varias veces encuadrar el conjunto de sus producciones en una sola etiqueta.

Immunity, su disco debut

En 2019, y de la mano del sello discográfico perteneciente a la revista cultural The Label, Clairo dio el empujón definitivo a su carrera musical con la publicación de su primer disco, Immunity. En él se encuentran canciones como la ya referida Sofia, o Bags, uno de sus temas más aclamados por la crítica.

Ambas canciones tienen algo en común, y es que en ellas la artista cuenta su experiencia al sentir atracción por otra chica. Un año atrás, 'salió del armario' al escribir en Twitter que B.O.M.D. (siglas de 'boy of my dreams', otra de sus canciones) también era G.O.M.D. (es decir, 'girl of my dreams'). Posteriormente ha asegurado que consiguió la seguridad necesaria para hacerlo gracias a relacionarse con personas abiertamente LGTBI, aunque ya antes había realizado varias acciones en apoyo al colectivo.

También en aquel 2019 colaboró con el grupo indie rock Wallows para lanzar la canción Are you bored yet?, muy utilizada tiempo después por los usuarios de Instagram en sus historias.

Lorde feat. Clairo, y Clairo feat. Lorde

Y sí, habíamos dicho que su participación en lo último de Lorde era una forma de devolverle el favor a la neozelandesa. Porque el mismo día del lanzamiento de Solar power, Clairo ha lanzado de forma simultánea otra canción para su repertorio, y también ha contado con la participación de Lorde en sus coros. Se titula Blouse y es lo primero que conocemos del que será el segundo disco para Claire Cottrill, Sling, disponible a partir del próximo 16 de julio.

Ahora que la conoces mucho mejor, ya sabes de dónde sale el ya conocido "I think we could do it if we tried" y su significado real, muy apropiado en este mes del Orgullo. ¡Y recuerda apuntar el 16 de julio en tu calendario!