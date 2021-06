Taylor Swift o Lorde, parodiadas por una tiktoker que está arrasando

Su nombre es Rachel Sandy y se ha convertido en uno de los últimos fenómenos virales de TikTok. Con apenas 6 vídeos ha conseguido sumar millones de reproducciones y alcanzar casi un cuarto de millón de seguidores en la popular red social. Todo ello parodiando en primer plano a Taylor Swift o a Lorde, entre otros artistas.

Pero la cosa no es tan sencilla como parece y detrás de los vídeos de @rachelsandy hay un trabajo extraordinario no solo de montaje y grabación sino también de composición. Porque esta tiktoker es capaz de componer letras que recuerdan a las artistas antes mencionadas y crear una melodía 100% reconocible.

Todos los vídeos que publica empieza diciendo que no aguanta a los fans de tal artista o que no soporta al fandom de tal otro artista. La explicación es sencilla: "podría hacer una letra así... y sus seguidores la devorarían". La letra, como no podía ser de otra forma, es una parodia de algunos de los hits presentes en su carrera.

Los vídeos parecen estar grabados en un pequeño estudio que Rachel debe tener en su casa donde tiene varios instrumentos y un equipo informático para la grabación. Su estreno en TikTok se produjo el pasado mes de mayo y en apenas un mes y medio ha conseguido una viralidad que pocos usuarios han logrado.

Decenas de medios de comunicación británicos se han hecho eco del talento de esta productora, compositora y cantante como se puede leer en la biografía de su perfil oficial en TikTok. Quizá a muchos seguidores de Lorde, Taylor Swift, Hozier... no les haga demasiada gracia sus parodias pero recordemos que hay que tomarse la vida con humor.

12 millones de reproducciones, casi 4 millones de likes y un millón de seguidores dejan claro que Rachel Sandy ha dado con la tecla en TikTok. Ahora solo queda esperar para saber cuánto durará la fórmula.