Bella Poarch, la estrella de TikTok que le ha quitado el récord a Olivia Rodrigo

Con casi 65 millones de seguidores en TikTok, la red social de moda, no parecía muy difícil que Bella Poarch no fuera a tener éxito. Pero una cosa es tener éxito y otra muy diferente es arrasar. Y eso es exactamente lo que ha conseguido esta joven influencer con Build a bitch.

Su canción ha reventado el récord que ostentaba hasta la fecha Olivia Rodrigo con su estreno Good 4 u. Su propuesta musical logró batir la cifra de 10 millones de visitas en las primeras 24 horas, una cifra con la que centenares de artistas ni siquiera sueñan.

Dos días después de su estreno esa cifra ha aumentado hasta los 30 millones. Está claro que la hawaiana ha dado con la tecla y ha sabido trasladar a la música su pasión y ha conseguido enganchar con un público que ya en TikTok seguía cada uno de sus pasos.

Tiene autotune, sí. Pero a día de hoy casi todos los nuevos artistas lo usan en mayor o menor medida y ahora Bella Poarch tiene tiempo para ir mejorando su talento vocal si quiere seguir dedicándose a su carrera musical.

El sencillo con el que ha debutado ha sido Build a Bitch y ha sido compuesto por la propia artista filipina y producida por Sub Urban. "La canción trata de aceptar tus imperfecciones y defectos. Creo que la sociedad e internet nos meten muchísima presión para ser perfectas o parecerlo. Me gustaría que el mundo se diera cuenta de que no hace falta ser perfectos. Que está bien no serlo. Quiero inspirar a la gente para que se sienta cómoda en su piel y sea fiel a sí misma, sin importar nada más" explicó a Vogue.

El videoclip se ha viralizado también gracias a la presencia de figuras como la actriz de cine adulto Mia Khalifa, la gamer Valkyrae y el youtuber Larray.