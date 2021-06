Sara Sálamo responde al polémico tuit de Cayetano Rivera: “Usar a una mujer para insultar”

La violencia vicaria es un tipo de violencia de género en la que el agresor usa a los hijos o hijas como instrumentos para hacer daño a la madre o expareja. Una de las formas más dañinas, horribles y repugnantes que tiene alguien de dañar a una persona.

Estos días, en los medios se ha puesto el foco en este tipo de violencia machista tras el caso de Anna y Olivia. Miles de personas han salido a las calles a manifestarse frente a los ayuntamientos por el aumento de casos de violencia de género que hay en España.

Los rostros conocidos también han hablado sobre el asunto en sus redes sociales, expresando su dolor. Eso sí, algunos niegan que esto sea “violencia machista”. Es el caso de Cayetano Rivera, quien ha acudido a su cuenta de Twitter para expresar su opinión:

“Que un hombre mate a unos niños no es violencia machista, es ser un asesino hijo de la gran puta! Y si es mujer no es violencia feminista, es ser una asesina hija de la gran puta! Y a ambos les deseo la muerte!”

El torero ha vuelto a confundir el término feminismo, pensando que el antónimo de machismo. Cabe recordar que según la RAE, el feminismo es “el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre”. Por lo que la violencia feminista no existe como tal.

Han sido muchos y muchas los que en redes sociales han criticado las palabras del torero. “El machismo y el feminismo no es lo mismo, edúcate”, “Menudo razonamiento absurdo”, “lo opuesto al machismo es el hembrismo y oh, sorpresa, no existe en esta sociedad”.

Hay personas con un gran altavoz que aún no entienden que machismo y feminismo NO son antónimos.

Suelen ser los mismos que “desean la muerte” y que la ejecutan contra, incluso, animales indefensos.

Así, no avanzaremos. https://t.co/cyx0wzqBjh — Sara Sálamo (@SaraSalamo) June 14, 2021

Sara Sálamo le ha contestado

Sara Sálamo no ha dudado en contestarle a Cayetano Rivera. La actriz se ha escandalizado al ver las palabras del torero y no ha dudado en responderle con un tuit:

“Hay personas con un gran altavoz que aún no entienden que machismo y feminismo NO son antónimos. Suelen ser los mismos que “desean la muerte” y que la ejecutan contra, incluso, animales indefensos. Así, no avanzaremos.”

“Hijo de puta”. “Hija de puta”.



Usar a una mujer para insultar a alguien.



Pero que no… ¡que no hay machismo! — Sara Sálamo (@SaraSalamo) June 14, 2021

Además, la joven ha criticado las palabras que usa el torero para insultar. “Hijo de puta”. “Hija de puta”. Usar a una mujer para insultar a alguien. Pero que no… ¡que no hay machismo!”, ha escrito Sara.