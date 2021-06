Sarah Jessica Parker ha compartido la primera foto del regreso de 'Sexo en Nueva York'

¡Al fin llegó el momento! Los fans de Sexo en Nueva York ya pueden empezar a sacar el cava para brindar porque el motor de la nueva temporada de la serie de las inseparables amigas ha arrancado en la ciudad de los rascacielos.

Sarah Jessica Parker ha sido la encargada de dar la noticia a sus seguidores. La intérprete que da vida a la escritora Carrie Bradshaw ha subido a sus redes sociales una foto del primer día de rodaje en la que se la puede ver junto a sus compañeras Cyntia Nixon y Kristin Davis, las actrices que desde finales de los noventa y hasta 2004 se pusieron en la piel de Miranda Hobbes y Charlotte York.

"Otra vez juntas", comentó Sarah Jessica Parker en el post que acompañaba la foto de las tres icónicas reinas de la pequeña pantalla, a lo que rápidamente los fans de la serie no tardaron en reaccionar inundando su cuenta de Instagram de corazones y caras felices. "Love you forever and ever", contestó la propia Kristin Davis.

Una temporada sin Samantha

Pero la felicidad entre los fans de Sexo en Nueva York no es total. Kim Cattral no estará en los nuevos 10 capítulos de la ficción y esto no ha gustado a los más conservadores, quienes no han dudado en comentarlo en el post de Sarah Jessica Parker de forma insistente.

Cattral, que ha manifestado en varias ocasiones que tiene muy mala relación con la que ha sido en la ficción Carrie Bradshaw, no accedió a rodar nuevos episodios de la mano de HBO Max y Michael Patrick King, y por lo tanto, el personaje de Samantha Jones no aparecerá en la temporada siete de la serie.

Sobre cuál será el camino escogido por los guionistas para justificar su ausencia, todavía no hay nada confirmado oficialmente. Eso sí, todo apunta a que, simplemente, se dejará claro que las tres vecinas de Nueva York habrán perdido la relación con la cuarta integrante de su grupo debido al paso de los años.