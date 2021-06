Es uno de los himnos del rock más famosos y coreados de todos los tiempos. En todas las celebraciones deportivas se escucha We are the champions, una de las canciones clásicas de Queen que no nos cansamos de escuchar. El tema fue escrito por Freddie Mercury en 1977 para su álbum News of the World y se convirtió en un mensaje muy positivo de unión para sus seguidores en los conciertos en directo. Además, un estudio universitario lo alzó como el tema más pegadizo de todos los tiempos.

La canción, una de las que antes se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Queen, también tiene su historia. Gracias a una de las últimas iniciativas de la banda, podemos saber más sobre ella. El capítulo 13 de la serie The Greatest, una colección de vídeos que se puede ver en Youtube, trata sobre ella. La banda ha querido recuperar escenas nunca vistas, entrevistas inéditas e imágenes de archivo para que podamos conocer más detalles acerca de ella.

Pese a que parece lo contrario, We are the champions no tuvo una buena acogida al principio. Los medios criticaron con fuerza el hecho de que Queen sacara una canción con un título tan "arrogante" como ese, y les atacaban asegurando que les hacía falta más modestia.

Freddie Mercury, sobre ‘We are the champions’: “Es la canción más egoísta que he escrito”

El batería Roger Taylor lo expresa uy claro en una entrevista que recoge el vídeo. "Bueno, nos importó una mierda. Después de la escoria que recibimos de la prensa musical inglesa, quiero decir, ¿a quién le importa? No tenemos nada que perder", dice sin tapujos.

Por su parte, la opinión de Freddie Mercury cuando es preguntado por el tema es bastante más explícita. "Oh, soy un cabrón frío y desalmado. Eso dijeron de mí. Es puramente comercial, llámalo como quieras. Es la canción más egoísta y arrogante que he escrito". A esta idea se refiere también el guitarrista Brian May, que se defiende de las críticas explicando que la letra no habla directamente de ellos: "solo hay que pensar un momento para darse cuenta de que We are the champions no se refiere a mí y a mis amigos, sino a todos nosotros", dice el músico. Para terminar sentenciando: "pero, ya sabes, vino de él y había una especie de deliciosa arrogancia en Freddie".

Queen: Brian May, John Deacon, Roger Taylor y Freddie Mercury, en 1982. / Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images

Lo que queda claro es que la canción se ha convertido en un himno deportivo, y eso es así porque apela a ese sentimiento de comunidad, de grupo. El mismo Freddie reconoció que estaba pensando en fútbol cuando la escribió. Concretamente fue pensada para el Manchester United, pero el vocalista se desdijo para no limitar el poder de concentración de la gente.