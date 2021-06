Vuelve la segunda generación de K-pop

Entre el año 2000 y 2010, la 'ola Hallyu' inició su expansión, con grupos como BIGBANG, Girls’ Generation y 2PM llevando la escena K-pop a otros países, principalmente de Asia y Europa. Actualmente, casi todos los artistas masculinos que debutaron en esta era están sirviendo en el servicio militar o ya lo han terminado, mientras que en los grupos femeninos, muchos perdieron integrantes o se desintegraron al no renovar sus contratos.

Por estas razones, saber que un grupo de la segunda generación del K-pop volverá, es una noticia que alegra a los fans de este género musical. En 2020 y 2021 estos idols han retomado la escena, y hoy conoceremos algunos de estos lanzamientos.

Highlight

Aunque el nombre Highlight puede sonar más cercano a la tercera generación, realmente este es el renacimiento de B2ST, un grupo de la segunda generación que debutó en el año 2009.

El 3 de mayo, este cuarteto masculino presentó su mini álbum titulado The Blowing, en el que Not The End es el tema principal. Como dice el título del tema, los idols han decidido que este no es el final, y agradecen a sus fans por esperarlos durante tres años.

SHINee

Tras un parón de tres años, a causa del ingreso de los miembros mayores al servicio militar, SHINee regresó con su séptimo álbum de estudio, Don’t Call Me, en febrero de 2021. Poco después la agrupación lanzó el álbum reeditado Atlantis y el sencillo Superstar, un adelanto de su próximo comeback japonés.

El 31 de mayo Lee Taemin, el menor de los integrantes del grupo, se enlistó en el servicio militar obligatorio, pero antes de irse por un año y medio dejó a sus fans un nuevo mini álbum solista titulado Advice.

2NE1

A pesar de no haber lanzado un tema juntas desde la separación oficial del grupo en 2016, 3 de las 4 integrantes de la icónica banda han presentado temas nuevos entre 2020 y 2021. Por una parte, Minzy, lanzó en mayo del año pasado su sencillo Lovely, y una versión en tagalo del mismo.

Mientras tanto su compañera de grupo, Park Bom, presentó en marzo de 2021 su sencillo Do Re Mi Fa Sol. Finalmente, la rapera y líder del grupo CL dedicó un tema a su madre, llamado Wish You Were Here, en febrero de este año.

A pesar de no haber presentado un tema nuevo en conjunto Park Bom, Minzy, Sandara y CL se reunieron recientemente para celebrar el aniversario de la agrupación, reafirmando así la amistad y cercanía de estas idols de la segunda generación.

Super Junior

Uno de los grupos más populares de la segunda generación del K-pop es Super Junior, conocido por la cantidad de subunidades que tiene, siendo el predecesor del sistema actual de NCT.

Tan solo en 2020, las dos subunidades principales del grupo, D&E y K.R.Y, presentaron cinco lanzamientos. Sin embargo, el estreno principal llegó en marzo de 2021, cuando los idols lanzaron su décimo álbum de estudio, The Renaissance.

En el disco, la música no fue lo único que dejó a los fans sorprendidos, sino que la agrupación volvió al número de integrantes que solían tener a través de las 13 portadas físicas del disco; en total, 9 de estas son individuales, una es la grupal original, y tres tienen conceptos grupales específicos.

IU

Tras 13 años de carrera artística, Lee JiEun, mejor conocida como IU, presentó LILAC en marzo de 2021. El quinto álbum de la artista incluye dos temas principales, ambos con videos musicales propios.

La idol femenina decidió combinar sus dotes como cantante con su talento para la actuación, haciendo que los vídeos musicales para Lilac y Coin sean dos historias llenas de personajes interpretados por la misma actriz, pero llenos de motivaciones y actitudes propias.

Además de estos artistas, hay muchos otros que han regresado recientemente: CNBLUE, Jessi, Hyuna, Jay Park... De igual manera, artistas como G-Dragon y 2PM han confirmado estar trabajando en música nueva, pero aún no se han establecido fechas de lanzamiento.