La canción que cambió el destino de Ed Sheeran: The A Team cumple 10 años

Ed Sheeran ha publicado en sus redes sociales un sentido recordatorio y homenaje hacia la canción que cambió su destino. Porque según ha contado el músico este fin de semana se cumplen 10 años del lanzamiento oficial de este sencillo incluido en su primer EP y que llevaría a su disco + (Plus) en septiembre de 2011.

"Este fin de semana se cumple el 10º aniversario del lanzamiento oficial de The A Team. Escribí The A Team allá por 2009 cuando tenía 18 años. Fue la canción que me llevó hasta mi primer contrato discográfico y en realidad se convirtió en mi primer sencillo y que me hizo triunfar globalmente. Mirando atrás, es increíble cómo una canción que escribí en una residencia de estudiantes en Guildford en mi adolescencia haya viajado tan lejos por el mundo y haya hecho realidad mis sueños" escribió el británico.

Un mensaje que deja claro que los sueños se cumplen aunque a veces tardan en hacerlo. Y que como casi todo lo que merece la pena en este mundo se cuece a fuego lento. Porque el joven solista escribió este hit cuando tenía 18 años y nadie había oído hablar de su música. Sin embargo la canción arrasó en toda Europa de la mano de un artista que una década después ya forma parte del olimpo de las islas.

Porque desde entonces, Ed Sheeran ha sido el artista más escuchado de Reino Unido en 5 de los últimos 7 años. Un artista hecho a sí mismo, multi-instrumentalista y el rey de los loops y los pedales. Si a todo ello le sumamos su talento y su carácter tan afable, la combinación era un win-win.

El videoclip de The A Team estaba dedicado a una chica llamada Angel que conocio cuando trabajaba de voluntario en un centro de acogida. El clip narraba en blanco y negro la historia de una joven con problemas de drogadicción que se prostituye y vive en las calles de Londres.

10 años despues del 2011 que cambió el destino del intérprete británico, el solista ha roto su parón musical y vuelve este 25 de junio con Bad habits. Quien sabe si en 2031 estaremos hablando de la canción que cambió la industria...