La Ruleta de la Suerte llega a Mad Cool 2022 y la gente se lo pasa en grande en las redes

Compro vocal... La T... ¿Ahí pone Metallica? Así están las redes sociales ahora mismo en torno a las primeras pistas del cartel de actuaciones que está dejando la organización del Festival Mad Cool 2022. La Ruleta de la Suerte está teniendo entretenido a decenas de amantes del festival que se celebrará en Madrid del 6 al 9 de julio.

Aunque es cierto que no están logrando las cifras de interacciones que están pidiendo para desbloquear la información de los artistas confirmados, sí que hay una firme comunidad que está descifrando el nombre de grandes artistas de talla mundial rellenando los huecos como si del concurso televisivo se tratara.

Metallica, Muse, Kings of Leon, Pixies, Zara Larsson, Editors, Alt J, Jamie Cullum, Deftones, Foals, Carly Rae Jepsen, Wolf Alice, Twenty One Pilots, Placebo... son algunos de los nombres que se están barajando en los comentarios del cartel con muchos nombres aún por rellenar. De momento no hay ningún artista confirmado oficialmente por Mad Cool.

Después de dos años en los que el festival fue cancelado por culpa de la pandemia mundial provocada por el coronavirus, todo apunta a que en verano de 2022 por fin podremos volver a disfrutar de este evento que llegará a su quinta edición.

— Mad Cool Festival (@madcoolfestival) June 13, 2021

Las entradas para Mad Cool 2022 ya están a la venta. La organización ha asegurado que las entradas que hayan sido adquiridas hasta el momento (tanto las de 2020 como las de 2021) valdrán para la edición de 2022. Hubo un periodo para devolución de entradas pero se desconoce si una vez se desvela el cartel completo se podrá realizar una devolución en caso de no estar presente los artistas originales.

Mad Cool ya explicó que intentaría mantener el cartel del 2020 sumando nuevas incorporaciones. Habrá que esperar para las noticias definitivas del cartel y la evolución de la pandemia... ¿Quién se atreve a resolver?