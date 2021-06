Sandra Pica, la culpable de la nueva crisis de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez

Que Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez puedan mantener una relación estable es una total utopía. Pocas parejas han pasado por tantas idas y venidas como ellos que han pasado, incluso, por los tribunales con denuncias por medio para después, volver a reconciliarse.

Lo vimos cuando la modelo pasó por La casa fuerte. Entraba al reality destrozada porque el padre de su hijo, tras darle la enésima oportunidad había vuelto a ser infiel. Justo antes de comenzar su aventura televisiva le había pillado en un chalet de fiesta con otra y había montado un escándalo de esos en los que llueven muebles a la piscina.

Pero como lo de esta pareja es ir y venir, una vez en la casa, recibió la llamada de Jesé y parece que las cosas se suavizaron. Una vez acabado el reality volvían a estar juntos. Pero claro, era difícil que durara, no están acostumbrados a la tranquilidad emocional. Y eso que hace tan solo unos días que les veíamos tan bien en el último videoclip del futbolista, también cantante.

¿Nueva infidelidad?

Ahora parece que Sandra Pica ha vuelto a hacer tambalear su relación. Aurah asegura que entre ellos ha ocurrido algo en Ibiza. “Sé todo y, es más, he hablado hasta con ella. Qué te voy a decir... Villa, fiesta, sexo y alcohol. Te digo que esta villa la preparé yo. Era mi viaje. Eran mis vacaciones", aseguraba la canaria.

La ex de Tom Brusse lo ha negado por activa y por pasiva, aunque está claro que se lo ha pasado muy bien en la isla. "Es cierto que he estado en Ibiza y es cierto que he estado con un grupo de chicos. Cuando salieron los rumores llamé a Aurah porque no he estado con Jesé. Yo no he engañado a Julen porque no es mi pareja, además, él sabe perfectamente con quién estoy pasando mis vacaciones en Ibiza", aseguraba la que fue como soltera a La isla de las tentaciones.

Pero Aurah sigue en sus trece y parece que está muy enfadada con el padre de su hijo. “La lealtad es lo primero, lo segundo y lo tercero. Si no eres leal, no vales nada", escribió en un storie.

“Nunca pierdo. Y si lo hago es porque me conviene perder para luego ganar”, escribía también sin dejar claro qué es lo que ha ganado con las infidelidades de su pareja o no pareja, que con ellos nunca se sabe en qué punto están.

La Ibiza del fútbol

El caso es que Sandra Pica se lo está pasando en grande porque no sólo se le ha relacionado con Jesé. Hay otro futbolista con el que ha sido fotografiado muy cómplices en las aguas ibicencas. Se trata de Borja Mayoral, un madrileño de 24 años que, aunque militó en las filas del Real Madrid de Zidane, fue cedido el pasado verano a Roma.

Mayoral tiene novia que presumía de relación en sus redes a principios de mes. Veremos si no hay otra crisis en esta pareja. Está claro que desde que Sandra Pica voló a Honduras para poner fin a su relación con Tom Brusse, ha decidido vivir la vida loca.