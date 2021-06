La sorprendente reaparición de Adele totalmente irreconocible

Adele lo ha vuelto a hacer. Por segunda vez con un vídeo relacionado con el trágico incendio de la torre Grenfell en el que la solista británica se involucró desde el principio ofreciendo su ayuda a los afectados y cuatro años después agradeciendo el trabajo de quienes luchan por que se conozca la verdad y se depuren las responsabilidades.

Ya a mediados de 2020 Adele reapareció impactando al mundo con su cambio de look. En ese momento impresionó ya que pocas veces se había visto a la cantante sin maquillaje y llevando una sudadera como una mortal más. La inglesa dejaba claro así que su nueva etapa iba a estar llena de naturalidad con un cambio físico espectacular.

Y en este 2021 lo ha vuelto a hacer. Con motivo del 4º aniversario ha querido volver a mostrar su apoyo en la causa Grenfell y no ha dejado indiferente a nadie. Y no solo por su mensaje, que también: "Gracias a todos por dejar a un lado su dolor durante todos estos años para luchar. No puedo imaginar el tipo de consecuencias personales que habrá tenido sobre ustedes. Realmente espero que el año que viene tengan las respuestas que necesitaremos para finalmente, finalmente poder respirar juntos. Los amo. Les veré pronto. Sean fuertes. Estamos todos con ustedes".

Puede que Adele le haya dado un giro de 180 grados a su imagen y a su vida personal tras su divorcio de Simon Konecki pero lo que queda claro es que después de esta versión estilizada está la Adele que siempre conocimos repleta de humanidad y preocupada por las causas justas.

Esta es una de las escasas apariciones públicas que Adele ha realizado en este 2021. Hay que recordar que en 2020 dejó claro durante su presencia en Saturday Night Live que de momento no presentaría nada hasta el siguiente año y todos los rumores apuntaban a febrero... Pero ya estamos en junio y de momento seguimos sin noticias de su nuevo disco.

La solista está viviendo un año agridulce por toda la pandemia además de haber perdido a su padre poco después de haber cumplido 33. Pero en este mes de junio nunca se olvida de lo sucedido en la torre Grenfell.