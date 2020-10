El mensaje de Adele con el que retrasa su disco a 2021

Adele tiene un sentido del humor muy peculiar. Lo hemos podido comprobar a lo largo de su carrera con algunas salidas de tono y también con algunas de sus anécdotas más divertidas. La última prueba llegó cuando se convirtió en anfitriona de Saturday Night Live el pasado fin de semana en un programa especial que parecía preparado para su regreso musical.

Pero finalmente nos quedamos con las ganas y por lo que hemos podido leer en sus perfiles en las redes sociales, parece que no será durante poco tiempo. Porque la solista británica se ha despedido a su manera y con ese sentido del humor tan característico del 2020 preparándonos para el próximo año. Todo parece indicar que no habrá nuevo disco hasta 2021.

Los plazos de su retorno discográfico siempre los puso ella y su equipo de representantes que hablaron, constantemente, de un nuevo trabajo para septiembre de este año. Pero sin lugar a dudas este no ha sido un año normal y la pandemia también ha provocado una demora en este proyecto del que nos dejó algunas pistas en su última aparición televisiva.

"Estoy aquí porque he tenido muchas angustias en mi vida, primero a los 19 y luego, de manera algo famosa, a los 21 y luego, aún más famosa, a los 25", decía haciendo referencia a los títulos de sus álbumes. "¿Que por qué no soy la invitada musical? Mi álbum no está terminado y tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas (esto es todo mío, por cierto), tomar una copa de vino... o seis y ver qué pasa".

Su "Peace out til next year" acompañado de esa pícara sonrisa en la imagen de su cuenta oficial en Instagram parecen un mensaje claro sobre las expectativas de lanzamiento de su próximo elepé. En su publicación hay también una clara referencia a su situación sentimental ("Me vuelvo a mi cueva para seguir siendo la (soltera) señorita-gata que soy") pero eso lo dejamos para la crónica rosa de otro día.