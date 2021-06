Los zascas del Maestro Joao sacan el peor carácter de Rocío Flores en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’

Rocío Flores hace lo que puede defendiendo a Olga Moreno, la mujer de su padre. Pero la docuserie de su madre, Rocío Carrasco, no se lo está poniendo fácil. Lo que ha pasado en España con su testimonio está pasando factura en Honduras.

En la última entrega de Supervivientes: Tierra de nadie, Rocío no ha podido más y ha sacado su carácter cuando el Maestro Joao ha lanzado varios zascas que ponían de relieve los fallos de Olga.

Estaban opinando sobre un vídeo de la concursante cuando Rocío ha empezado a defenderla y Joao ha soltado el primer zasca. “Ahora hemos visto una imagen muy reciente de Olga 'rajando' con Gianmarco. Le ha dado una 'puñaladita' a Lara diciendo ‘la prefiero de amiga que de enemiga’", recordaba.

La defensa de Rocío

Unas palabras que a Rocío le han sentado como un tiro. “No ha 'rajado' con Gianmarco nada. Estoy flipando”, decía entre varios aspavientos de asombro. En cuanto a lo que ha dicho sobre Lara Sajen, Rocío ha asegurado que “la primera persona que quería en Supervivientes tener de amigo, en vez de enemigo, era yo con Avilés. Y lo dije con dos ovarios delante de todo el mundo en directo. ¿Te ha quedado claro?".

“Vale, pero esa fue tu jugada. Lo de Olga se ha visto claramente que en cuanto puede, afila el cuchillo", respondía Joao que no estaba dispuesto a dejarse achantar por su rival en plató que se iba alterando poco a poco. “¿Estás viendo Supervivientes o qué cojones estás viendo? Estoy un poco cansada”, espetaba.

“¿De qué estás cansada? ¿De llevar esa estrella que pesa tanta? Estoy cansada, cansada, coño, estás sentada toda la noche, ¿de qué te has cansado?”, seguía Joao pinchando a la hija de Antonio David Flores que, sin duda, entró al trapo.

“Igual que tú”, le decía sobre estar sentada, “y no me faltes al respeto que yo no te lo he faltado en ningún momento. ¿Me escuchas? Yo no te he faltado a ti al respeto en ningún momento y el que lleva faltándome al respeto aquí y en redes sociales, desde el minuto cero, eres tú”.

Realmente enfrentados

La discusión iba subiendo de tono a medida que se echaban unas cosas y otras en cara. “Si hablamos de sinceridad y hablamos de todo, pido que la próxima visita que vaya, que tenga los ovarios que tienen que tener y que le digan a Olga en su cara que sus compañeros han hecho una estrategia para nominarla, en contra de ella, a raíz del documental de Rocío Carrasco. Queremos sinceridad, dádsela, por favor. Me parece muy injusto que se esté juzgando a una concursante que lo está haciendo de puta madre, que se está dejando la piel en este concurso, que se la juzgue por lo de fuera. Me parece vergonzoso”, añadía Rocío.

Con ella a punto de llorar y Joao enfadado, Marta López ha intentado poner un poco de sentido común en la conversación. “Ella está viviendo una situación personal muy fastidiada que intentéis aflojar un poco con algunos temas porque ya que está aquí, que está en Supervivientes, que al final se acaba atacando a la misma persona por lo mismo”, explicaba sobre la situación de Rocío.

Pero Joao no estaba dispuesto a ceder y no ha dejado de lanzarle zascas a la joven que acabó enfrentada, incluso, con Carlos Sobera que, contrario a lo que ella opinaba, consideraba que Joao no había faltado al respeto a nadie y podía opinar lo que quisiera como el resto de colaboradores.

Está claro que esto dará mucho que hablar y habrá diferentes posturas.