Gianmarco Onestini y Olga Moreno pillados en una conversación muy reveladora en ‘Supervivientes’

Los concursantes de los realities suelen estar acostumbrados a las cámaras y, muchos de ellos, ya son expertos en mostrar su mejor cara delante de ellas. Saben manejar los tiempos y las intervenciones. Pero a veces, se olvidan de que llegan hasta donde ellos no imaginan. Gianmarco Onestini y Olga Moreno han hablado cuando pensaban que no les grababan y ahí hemos visto su verdadera cara.

Cuando pensaban que las cámaras no estaban, los dos se han relajado y han hablado sobre lo que de verdad piensan. Han dejado claro que creen que las visitas a los concursantes dejan mucha información del exterior que hace que muchos de sus compañeros hayan cambiado su actitud en el programa.

Las sospechas de todos recaían en Sandra Pica que voló hasta Honduras para decirle a Tom Brusse que su relación había terminado. El mensaje no lo dejó del todo claro, pero parece que no fue lo único que no hizo del todo bien. A raíz de su visita, vimos como muchos concursantes que llegaban a Playa Destierro no estaban todo lo sorprendidos que debieran al ver a Lola y Palito y es que, ya habían oído algo.

Sandra ha negado por activa y por pasiva que ella diera algún tipo de información, pero las evidencias cada vez son más claras. De hecho, Carlos Alba, aseguró en el último programa de Supervivientes: Tierra de nadie, que desvelar lo de Playa Destierro era lo menos importante que había dicho.

Las alianzas de Olga y Gianmarco

“Mira, yo confío solo en ti y en Melyssa. Ya está. Ahora. En las únicas es en vosotras dos. En los demás no confío nada”, le aseguraba el italiano a la mujer de Antonio David Flores. “Pues a mí me pasa exactamente lo mismo. ¿Sabes lo que Tom le ha dicho a Mely?”, respondía Olga antes de confirmarle que el francés le había confesado que iban a por Mely.

Ambos han entrado a hacer hipótesis sobre las próximas nominaciones y a valorar las estrategias que pueden estar gestándose. Ambos pusieron en cuestión el cambio de Melyssa con Tom tras la visita de su madre. Ha pasado de nominarle todas las semanas a tener una buena relación con él.

Si criticar a los compañeros por la espalda o hablar de estrategias, es algo que no suele gustar a la audiencia de los realities, pese a que es algo habitual en la vida de casi todo el mundo, lo que tampoco se pasa por alto son las traiciones y Olga se la ha metido doblada a Lara.

Nueva traición a Lara

Si ya fue raro ver como Melyssa dejaba a Lara fuera de un juego de recompensa cuando fue la ganadora de la prueba y tenía que elegir a dos compañeros para disfrutar de unas brochetas con chocolate irresistibles, ahora ha sido Olga quien le ha pegado la puñalada.

“A mí Lara no me gusta para nada”, aseguraba Gianmarco. “Prefiero tenerla de amiga que de enemiga, la verdad”, aseguraba Olga dejando evidencia de que su amistad con ella no es más que por conveniencia.

Aunque el tema que les tiene más reconcomidos es el de las visitas. “Sandra le ha dado un montón de ventajas a Tom. La mamma de Melyssa le dio ventaja, el hermano de Lara… Que la mamma le puede haber contado a Melyssa cualquier cosa”, aseguraba el italiano.

Ahí es cuando Olga ha echado un capote a su supuesta amiga justificando que la familia de Melyssa no suele ver mucho la tele y no está muy puesta en lo que ocurre en el concurso. La que sí está muy puesta es Sandra.

La visita de Rocío

“Rocío sé que lo ve, porque aparte es que está en los debates. Estoy deseando que venga a ver qué me cuenta. Qué me dice”, aseguraba Olga. Ahora nos queda la duda de si espera la visita de la hija de su marido por lo mucho que la echa de menos o por todo lo que pueda decirle del exterior.

Seguro que, si hubieran sabido que les estaban grabando, esta conversación tan sincera no se hubiera producido. Nos ha permitido ver su verdadera cara.

Veremos si las visitas de la madre de Alejandro y el hermano de Gianmarco también aportan tanta información como la de sus compañeros.