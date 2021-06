Lupin III The First llega por fin en Blu-Ray y DVD

Tras su paso por cines a principios de año, ahora nos llega la edición física de la última aventura de Lupin, el famoso ladrón de guante blanco que tiene una dilatada historia a sus espaldas. Para variar, es Selecta Visión la que nos la trae.

Si sois algo mayorcitos, seguramente recordéis sus aventuras cuando se emitía en Telecinco a principios de los años 90. Una época diferente en la que los nombres de los personajes se “españolizaban” para que no nos sonaran tan raros.

La primera serie de Lupin. / AnimeNewsNetwork

Aquí Lupin iba con Oscar y con Francis en vez de con Jigen y Goemon, o le perseguía el inspector Basilio, en vez de Zenigata. Eran otros tiempos… Pero a lo que vamos, la nueva película.

Lupin III: The First tiene un aroma a aventura de las de antes, más parecida a una de las que viviría Indiana Jones que un ladrón despreocupado. Lupin recorrerá el mundo, resolviendo acertijos y evitando trampas mortales, con una pizca de romance y un extraño tesoro como recompensa.

La película está escrita y dirigida por Takashi Yamazaki, y dependiendo de cuanto conozcáis al protagonista de la historia, será un retorno triunfante o una introducción más moderna a Arsenio Lupin III, uno de los personajes de anime con más peso de la historia.

Creado en 1967 por el artista Monkey Punch, Lupin es un “ladrón y caballero”, descendiente del famoso personaje del novelista Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Ha sido la estrella de numerosas series, películas y mangas desde su debut. Es una especie de James Bond, con un sentido del humor muy loco y un código moral bastante “flexible”.

Lupin en un anime más reciente. / MonkeyPunch

A pesar de su dilatada carrera, muchos quizá lo conozcáis más por la película “El Castillo de Cagliostro”, a pesar de ser de 1979. Fue la primera película dirigida por el maestro Hayao Miyazaki, que tantas alegrías nos ha dado desde entonces con el Estudio Ghibli.

Miyazaki ahí nos retrata a Lupin de una manera más burlona y galante que en gran parte del material original, y esa es la versión que han querido darnos en ‘Lupin III: The First’.

The First empieza en la Francia de los años 60, cuando nuestro ladrón favorito anuncia su intención de robar un tesoro recién descubierto, el Diario Bresson, un diario de la Segunda Guerra Mundial con un terrible secreto guardado tras un rompecabezas.

El robo inicial sale mal cuando Lupin descubre que hay alguien más tras el diario, Laetitia, una ladrona a la fuerza que, sin saberlo, es una descendiente del autor del diario. Juntos, se embarcarán en una aventura para resolver el misterio del diario, mientras van un paso por delante de otro grupo que lo quiere conseguir, los nazis.

Lupin III: The First pone el pie en el acelerador desde el primer minuto y ya no lo levanta. Y al contrario que intentos recientes de actualizar animes clásicos con CGI (como la extraña Ghost in the Shell SAC 2045), aquí se hace el salto al 3D con el sentido del estilo y dinamismo intactos.

Lupin en muy buena forma. / Selecta Vision

Es posible que los gráficos por ordenador no nos impresionen de la misma manera que las secuencias dibujadas a mano, como la lucha en la torre del reloj en la mencionada Castillo de Cagliostro, pero The First recrea la comedia visual de los dibujos y el estilo previo.

La banda sonora también acompaña, con algunos temas del compositor Yuji Ohno llevándonos una sonrisa a la boca cuando empiezan a sonar, gracias al nivel de bufonería que se alcanza en la película, estilo que le viene al pelo al personaje.

Lupin III The First llega por fin en Blu-Ray y DVD

La película, en general, hará que paséis un muy buen rato, incluso con algún giro en su acto final que pueda parecer un poco raro, pero que os dará una pausa para que os deis cuenta de lo bien que os lo estáis pasando.

Películas como Lupin III: The First no salen muy a menudo, y cuando lo hacen, nos hacen pensar ¿por qué hace tanto tiempo desde la última? Y es que a quien no le gusta verse inmerso en una gran aventura.

Una de las mejores ediciones de Selecta. / Soujiro

Como siempre con Selecta, la cosa no va sólo de ver la película. Aquí lo bonito es la experiencia y el regalo que te haces. Para ello, Selecta Visión pone en las tiendas una de las mejores ediciones que hemos visto hasta la fecha para animación. Además de la película en DVD y Blu-Ray, tenemos ‘making of’, una entrevista de 34 minutos con el director, una colección de teasers y trailers, el opening sin texto, un libro de 100 páginas con información de toda clase sobre la obra original (incluyendo bocetos y story-boards), postales que podrías enmarcar y una "tarjeta de visita" del mismísimo Lupin.

Una de las mejores ediciones que nos ha dado Selecta Visión. / Soujiro

El precio dependerá del grado de fanatismo que tengais en las venas. Si vais a por la peli, la tenéis por 12,99€ en DVD y 16,99€ en Bluray. La edición que hemos descrito arriba os saldrá por 39,99€, y existe una última que incluye dos figuras, sólo accesible desde la página web de Selecta Visión, que tiene pinta de ser el mejor regalo que te puedes hacer.