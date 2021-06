Megan Thee Stallion dona 8.000 dólares para pagar el funeral de una de sus fans

Tras la muerte inesperada y repentina de una de sus amigas, una usuaria de Twitter ha buscado el apoyo económico de Megan Thee Stallion, una de las artistas favoritas de la fallecida, para poder hacerle un entierro justo. Ante tal solicitud realizada este martes, la rapera no ha dudado en costear parte de estos gastos y lo ha hecho con una cuantiosa cantidad.

“Meg, perdimos un bombón. Nuestra mejor amiga falleció inesperadamente. Te quería muchísimo y siempre que estábamos juntas, escuchábamos tus canciones. Estamos ayudando a su familia con los gastos del funeral. Comenzamos una campaña en GoFundMe y estamos a mitad de camino”, comentaba la usuaria que en esta red social se hace llamar Selena Chichis.

Ante esta petición, la rapera (que había sido etiquetada en esta publicación), ha respondido con la pregunta “¿Cuánto dinero necesitáis?”. Así, tras la contestación de Selena, en la que indicaba que aún les quedaba por reunir cerca de 8.000 dólares, la artista ha ingresado una cantidad superior en la solicitud publicada en dicha plataforma de crowdfunding estadounidense.

En total, Megan ha donado 8.155 dólares, alrededor de 6.700 euros, 155 más de lo que la amiga de la fallecida esperaba. Además, ha sido ella misma quien lo ha anunciado a través de una captura de la aplicación, con una aportación que aparece registrada como Megan Pete. Rápidamente, sus seguidores han alabado este gesto y le han dedicado mensajes de cariño para reconocer su generosidad.

Ante este detalle, Selena le ha respondido con gran sorpresa y agradecimiento, con un tuit en el que se podía leer: “Shaniah está en el cielo flipando ahora mismo. Todavía estoy en shock. Qué bendición”. No obstante, a pesar de la difícil situación, algunos usuarios han reaccionado de una forma muy diferente y han insinuado que podría tratarse de una estafa.

Para evitar cualquier atisbo de duda, la amiga de la fallecida ha retuiteado un post de otra compañera en la que se desglosan las cantidades a pagar por realizar un funeral en Las Vegas (un coste que asciende a los 20.000 dólares). Además, con evidente molestia, ha reconocido que estaba muy apenada porque algunos dudaran del trágico suceso y ha asegurado que la chica sería enterrada este sábado.

Esta no es la primera vez que Megan, que no ha querido entrar en este debate, se ha hecho cargo de los gastos de un funeral de uno de sus seguidores. En 2019 llegó a abonar 1.200 dólares para costear el entierro de un fan que tuvo la oportunidad de conocer durante uno de sus conciertos. Desde luego, no podemos dudar de la humanidad y el altruismo de la rapera.