Este vídeo me suena: Lost Cause de Billie Eilish vs 7/11 de Beyoncé

Billie Eilish presentó a comienzos de mes el nuevo videoclip de su canción Lost Cause con el que seguía desgranando el que será su segundo álbum de estudio: Happier than ever. Una nueva etapa en su carrera musical que ha decidido iniciar completamente renovada tanto en sus ideas (inspirándose en el confinamiento para sobreponerse a él) y en su imagen (con un cambio de look espectacular).

Y todo ello se refleja en el videoclip de la citada canción: Lost cause. Una auténtica locura producida por la propia intérprete en el que la solista angelina se monta su propia fiesta con un grupo de amigas. Volver a disfrutar de la vida, de las reuniones de los amigos y presentar al mundo su faceta más deshinibida y alejada de esos tonos oscuros que fueron su seña de identidad en el primer disco.

Pero siempre hay alguien que va un paso más allá y ha encontrado en el videoclip de Billie Eilish una influencia directa, por no decir copia, de otro vídeo muy similar al de la californiana. Fiesta de amigas, ropa interior y sudaderas para estar cómodas, alegría y diversión, bailes y coreografías de lo más sensuales.

No cabe duda de que las similitudes entre Lost Cause y 7/11 de Beyoncé están a la vista pero: ¿entonces ya nadie puede rodar un clip reflejando ese ambiente con amigas y en ropa interior? Más que copia queda claro que Queen B se ha convertido también en un modelo de referencia para Eilish.

Y no es la primera artista que sigue los pasos de la solista estadounidense. Han sido habituales en los últimos años las acusaciones de copia por parte de Jennifer Lopez a la propia Beyoncé (y a la inversa) o incluso de Taylor Swift en el videoclip You need to calm down con respecto al Party de Bey.

Insistimos en que obviamente cualquier interpretación que pueda hacerse es completamente subjetiva. Más que plagio bien podríamos definirlo como una clara fuente de inspiración. Todos los nombres aquí mencionados son grandes estrellas internacionales y solo ellas saben marcar tendencia con cualquier movimiento que hacen.