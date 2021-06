Todo sobre ‘Space Jam 2’: de la polémica sobre Lola Bunny a la BSO de los Jonas Brothers y Lil Wayne

Space Jam: Nuevas leyendas, la esperada secuela sobre el loco universo de los Looney Tunes, no para de sumar rostros conocidos. LeBron James será su protagonista de carne y hueso y Don Cheadle, quien te sonará por ser Máquina de Guerra en Iron Man, se meterá en el papel del villano. Por su parte la actriz de The Walking Dead Sonequa Martin-Green interpretará a Kamiyah James, mientras que Zendaya se encargará de dar voz a Lola Bunny. Sin embargo, uno de los platos fuertes de la película será el postre: su banda sonora original.

En un vídeo de presentación para sacar músculo, Warner Bros. ha querido mostrar a todas las estrellas involucradas en el repertorio melómano de Space Jam 2. Algunos de los nombres más potentes son los de los Jonas Brothers, John Legend, Lil Wayne, 24K Goldn y el del actor y bailarín Anthony Ramos, estrella de En un barrio de Nueva York, a quienes escucharemos, respectivamente, en las canciones Mercy, Crowd Go Crazy, Control The World y The Best.

Este nuevo reclamo musical sirve de complemento perfecto para un proyecto que pretende llenar las salas de cine con aquel público nostálgico que creció viendo a Bugs Bunny, el pato Lucas y compañía y que, allá por 1996, se dejó llevar por aquella locura llamada Space Jam, que mezcló actores de carne y hueso –entre ellos al jugador de balonceso Michael Jordan– con personajes de animación.

Las polémicas de Space Jam

El público espera con ganas la llegada de Space Jam 2, aunque como ocurre habitualmente en estos tiempos tan convulsos la polémica no ha tardado en llegar a la hora de ver los nuevos diseños de los personajes. Uno de los que más ha llamado la atención ha sido el de Lola Bunny. Warner Bros. decidió sustituir las curvas del cuerpo del personaje original para evitar su sexualización, lo que ha molestado a algunos de los fans más puristas.

El director de la película, Malcolm D. Lee, explicó que modificaron su aspecto porque querían que «tuviera más fuerza, capacidad de liderazgo y fuera un personaje tan complejo como el resto», que fuera «femenina sin ser cosificada». Una decisión que ha generado diversidad de opiniones: mientras que unos colectivos la consideran acertada, ya que la película va dirigida a un público infantil muy maleable y el cine debe adaptarse a las nuevas corrientes de pensamiento, otros condenan el revisionismo cultural que brota de lo políticamente correcto arguyendo que perviente la esencia original de las cosas.

Otro caso que ha hecho correr ríos de tinta ha sido el de la mofeta Pepe Le Pew. Un durísimo artículo publicado por The New York Times señalaba directamente a este personaje como instigador de la cultura de la violación: pesado, insistente y sí, algo acosador. La mofeta Pepe iba a tener un par de escenas en Space Jam 2, pero finalmente los responsables del proyecto han decidido eliminar sus escenas. ¿Tuvo algo que ver aquel artículo condenatorio? Probablemente.

Una banda sonora muy loca

Más allá de polémicas, el plato fuerte, como decíamos, será la banda sonora original de Space Jam: Nuevas Leyendas. La lista de canciones que incluirá el álbum (disponible a partir del 9 de julio) es la siguiente. Id apuntando: antes o después las guardaréis en vuestra biblioteca musical: