Ravonna Renslayer, la misteriosa jueza de ‘Loki’: ¿Qué papel jugará en el futuro del MCU?

Más allá de Loki y Mobius, uno de los personajes que jugará un papel determinante en la serie Loki será la jueza Ravonna Renslayer. Para quienes no sepan demasiado de esta mujer, su papel fue creado en 1965 por Stan Lee y Don Heck y en los comics se le atribuye el rol de hija del rey Carelius, uno de los monarcas que reina sometido a la autocracia del poderoso Kang el Conquistador.

En las viñetas de Marvel la historia no tiene nada que ver con lo que vemos en Loki. Ni Ravonna Renslayer es jueza ni trabaja para la Agencia de Variación Temporal. De hecho, Kang el Conquistador, un villano de manual cuyo poder se ha equiparado a veces al de Thanos, se enamora de Ravonna y trata de conquistarla por todos los medios posibles, aunque sin demasiados resultados. No os preocupéis si esto no os suena de nada: Loki, como su protagonista, va por libre y moldea la historia a su gusto.

Ha sido la propia actriz que da vida a Ravonna Renslayer, la británica Gugu Mbatha-Raw, quien nos ha ofrecido unos cuantos detalles sobre su personaje. «En relación a lo que sabemos de los cómics, o lo que la gente pueda saber, debe quedar claro que el punto de partida de Renslayer en Loki funciona más bien como historia originaria sobre el personaje», explica la intérprete. «Es anterior a los comics, y eso nos dio algo más de libertad a la hora de mostrar esta versión del personaje en la Agencia de Variación Temporal».

Loki | Nuevo tráiler oficial | Disney+

Ravonna y Kang: el futuro del MCU

¿Jugará un papel determinante este personaje en la trama de Loki o en el futuro del MCU? Evidentemente, Mbatha-Raw no revela spoilers, pero sí augura que será una pieza esencial en el puzle espaciotemporal de Marvel, especialmente gracias a su relación con los misteriosos Guardianes del Tiempo. «La jueza Renslayer es fundamental porque está posicionada en un lugar muy elevado y responde directamente a los Guardianes, así que tiene una gran autoridad dentro de la AVT», revela.

Sobre su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel no quiere, o no puede, dar más detalles, pero sabiendo lo fino que hila la compañía a la hora de entretejer las tramas de sus diferentes personajes, no nos extrañaría verla muy pronto en alguna otra producción más allá de Loki. Al fin y al cabo, Kang el Conquistador será uno de los villanos más poderosos de la Fase 4 del MCU y lo veremos en Ant-Man 3 encarnado por el actor Jonathan Majors (Territorio Lovecraft).

Si la tercera entrega del héroe hormiga presenta a Kang el Conquistador y Loki ya ha dado las primeras pinceladas de Ravonna Renslayer –ambos artistas, por cierto, son afrodescendientes–, tan solo hace falta que sus tramas se unan en alguna futura película que sí que tenga algo más que ver con los comics. Eso sí: no será en Loki, ya que el propio Majors ha confirmado que Kang no aparecerá en la serie.