La Oreja de Van Gogh y su primer encuentro con Bono, de U2... y Pimpinela

Por muy extraño que pueda parecer, uno de los grupos de referencia de La Oreja de Van Gogh en sus comienzos era U2. Tanto es así que la primera canción que tocaron en el local de ensayo, con una recién incorporada Amaia Montero, fue One. Años después, convertidos ya en un fenómeno pop, la vocalista coincidió con Bono y se lo contó “toda emocionada”. A lo largo de su trayectoria, la banda donostiarra ha conocido personalmente a muchos de sus ídolos, a artistas que admiraban, como Bono, y a otros por los que no sentían demasiada afinidad. Ese fue el caso de Pimpinela. Recuperamos de nuestra Fonoteca las curiosas anécdotas de esos encuentros que ellos mismos contaban durante una entrevista en LOS40 de 2006.

La historia de La Oreja de Van Gogh empezó en una cena en la que Amaia Montero conoció a Pablo Benegas. La cantante lo contaba así: “Nos conocimos en una cena, él me comentó que tenía un grupo y a mí me gustaba cantar desde pequeña. Me pidió el número de teléfono y me llamó para quedar, pero a mí me daba una vergüenza que me moría y dije 'que no, que no estoy', y a la tercera vez que llamó, me tuve que poner y quedé con ellos”.

One, la primera canción que tocaron

Quedaron en la catedral de San Sebastián y fueron directamente al local de ensayo. Esa fue la primera vez que tocaron juntos los cinco componentes del grupo: Amaia Montero, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde. La vocalista guipuzcoana lo recordaba en LOS40 en una entrevista emitida en octubre de 2006: “Y nada, quedamos un día de diciembre del 95 en El Buen Pastor de San Sebastián y nos fuimos al local y empezamos a tocar una versión de U2, One, y desde entonces seguimos juntos, no nos hemos separado". (Justo un año después de estas declaraciones, Montero anunció su marcha).

One, la primera canción que el grupo tocó con Amaia, formaba parte del álbum Atchtung baby (1991) de U2. Bono escribió la letra inspirado en la reunificación alemana... y en la fractura de los miembros de la banda: Adam Clayton y Larry Mullen Jr. preferían continuar con el sonido de los trabajos previos del grupo, mientras de Bono y the Edge se decantaban por un cambio hacia el dance electrónico y los sonidos industriales europeos.

Lo que Amaia le dijo a Bono “toda emocionada”

¿Quién le iba a decir entonces a Amaia Montero que un día conocería al mismísimo Bono y le contaría que One había sido su estreno en el grupo?. Lo que entonces podía parecer inimaginable, ocurrió: "Estaba en un bar, en una discoteca, estaba Bono también y me lo presentaron. Y la verdad es que Bono a mí me encanta y, nada, le dije yo toda emocionada que yo también tenía un grupo y que la primera canción que tocamos cuando nos juntamos fue One".

La reacción de Bono

¿Cuál fue la reacción de Paul David Hewson en ese momento en el que una chica que le acababan de presentar, desconocida para él, le cuenta que la primera canción que cantó con su grupo fue una composición suya?. Tenemos la respuesta a la pregunta formulada por Sira Fernández en LOS40 ‘¿Y qué te dijo?’: "Que muy bien. Que estupendamente, qué me va a decir. Interesadísimo. No, pero se lo dije. Claro que sí. Se lo dije porque me hizo ilusión, me acordé de todo. La verdad es que simpatiquísimo, nos hicimos una foto con él. Muy majo. Encantador".

Es decir, que Bono fue educado, pero que le importó más bien poco la confesión de Amaia Montero, por mucha ilusión que a ella le hiciera.

Pimpinela con chándal “bajuno”

A lo largo de su primera década de trayectoria, La Oreja de Van Gogh tuvo la oportunidad de conocer a muchísimos artistas, además de Bono. Puesto a elegir, destacan especialmente la primera vez que vieron a Pimpinela, el dúo argentino formado por los hermanos Joaquín y Lucía Galán. Lo recuerdan porque fue algo “irreal”, y eso que a Amaia le costaba acordarse, según sus compañeros, “porque lo has tapado, pero un psiquiatra te lo saca con medicación”:

"Conocimos a Pimpinela en una gala en Murcia, pero es muy importante situarnos en el contexto y ver bien las circunstancias. Murcia, aproximadamente 740 grados a la sombra, humedad relativa del 98%. Una atmósfera muy poco apta para la vida humana. Era un ensayo como a las tres y media de la tarde. Y entonces, de repente, vemos a los Pimpinela, los hermanos, no sé cómo se apellidan, y les vemos en chándal haciendo el número del teléfono 'Tú me quisiste'. Pero todo esto en ropa de sport bajuna solana. Una solana de justicia. Era como irreal".