Topic y Bebe Rexha nos traen los ritmos EDM del verano en ‘Chain My Heart’

DJ Topic siempre tiene clave para lanzar temas que consiguen convertirse en nuestra banda sonora diaria. Su colaboración con Bebe Rexha no iba a ser menos.

Ambos artistas se unen en Chain My Heart, una canción de EDM que nos evade a un plan veraniego en cuestión de segundos. De este modo, el DJ nos trae ese sentimiento de nostalgia en un sonido positivo y al puro estilo del melancholic dance.

Chain My Heart trata de "encontrar a alguien que te cautive y no quieres dejar ir", explica la artista. "He disfrutado mucho trabajando con Topic, tiene un gran talento. ¡Estoy deseando que todo el mundo pueda escuchar el tema!", añade.

En cuanto a nuestro otro protagonista, asegura que Bebe pasó inmediatamente por su mente cuando pensó en la voz que debía acompañar a este hit. "Me di cuenta desde el principio que Chain My Heart necesitaba de una mujer fuerte con una voz peculiar que transmitiese actitud. Con algunas melodías te imaginas directamente a la persona que ves más adecuada como intérprete. Bebe Rexha es quien nos vino a la mente de inmediato. Tiene la actitud vocal que la canción necesita, se nota especialmente en el pre-estribillo", explica.

Topic es uno de los DJs del momento. Reúne más de mil millones de escuchas en su éxito Breaking Me con A7S. Cuenta con 28 discos de oro y platino en países como Estados Unidos y Reino Unido. Además, fue uno de los nominados a LOS40 Music Awards de 2020.

Su alianza con Bebe Rexha es de lo más explosiva, siendo ella una artista internacional que también reúne diversos éxitos en su carrera. Uno de ellos es su doble nominación a los Grammy.

Y a ti, ¿qué te parece Chain My Heart?