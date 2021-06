Entrevista exclusiva: Els Catarres presenten la cançó de l'estiu d'ELS40

En una entrevista reposada de 31 minuts, l'Èric i la Roser, dos dels components d'Els Catarres van repassar els 10 anys de carrera, des dels seus inicis fins el moment actual en el que estan acabant de polir detalls del seu nou projecte que veurà la llum en uns mesos.

On era el Jan? A l'entrevista ho sabreu, així com també d'on treuen la creativitat per fer de cada disc una peça d'artesania única i deferent dels altres discos.

També sabràs com es van enfrontar a moments clau de la seva història com la vida després de Jennfer, quan van adonar-se que precisament aquesta cançó els acompanyaria per tota la vida o quan fa 2 anys van pujar a l'escenari d'ELS40 a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona amb més de 100.000 persones corejant les seves cançons.

