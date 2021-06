Natalie Imbruglia anuncia nuevo disco y lanza su primer adelanto: 'Build It Better'

A finales de los 90 apareció una canción que sonó tantas veces que muchos aún recordamos como una de las más representativas de algunos momentos de nuestra vida. Torn, de Natalie Imbruglia fue su primer éxito, el que catapultó a esta joven australiana al estrellato después de trabajar durante años en la serie más famosa de su país. Este hit reventó todas las listas de popularidad en 1997 y se convirtió en un himno contra el mal de amores. Llegó a otorgarle tres nominaciones a los Grammy y vendió seis millones de copias vendidas de su debut, Left of the middle, un éxito que no lograría repetir con sus siguientes lanzamientos.

En el terreno musical sufrió un duro golpe cuando su discográfica se negó a lanzar el que habría sido su tercer álbum. A pesar de eso, ayudada con una carrera cinematográfica nada despreciable, la artista ha seguido publicando canciones y tiene un total de cinco discos que ha ido espaciando a lo largo de 18 años. Ahora la lista aumenta, porque la cantante australiana ha anunciado que ya está lista para el lanzamiento de un nuevo disco, que está previsto para el 24 de septiembre.

Natalie Imbruglia publicará Firebird, su primer disco en seis años. Para acompañar este anuncio, la australiana ha lanzado el primer adelanto, Build It Better. Se trata de una canción muy adecuada para los tiempos que estamos viviendo, en la que podemos escuchar a la artista sentada al piano con toda su esencia, lanzando un mensaje de perseverancia mientras canta: "Cuando todo se derrumbe, hay que construirlo mejor".

Natalie Imbruglia - Build It Better (Official Video)

En un comunicado de prensa, la cantante se siente muy satisfecha con sus nuevas canciones: "Hacer este álbum ha sido una experiencia muy profunda y satisfactoria. Habiendo pasado por un largo período en el que viví el bloqueo del escritor, a veces era difícil imaginar llegar a este lugar", dijo.

Para su nuevo proyecto, Natalie se ha acompañado de una gran cantidad de colaboradores, incluidos artistas como Albert Hammond Jr de The Strokes y algunos de los creadores de canciones de estrellas como Adele o Ed Sheeran.

"Antes de la pandemia, comencé el proceso de escribir este álbum en Londres y poco después me dirigí a Nashville. Con cada sesión y con cada nuevo colaborador, comencé a ganar confianza, a encontrar mi voz nuevamente y a crear el sonido y el estilo que me parecían auténticos", continúa detallando la artista.