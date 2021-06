Foo Fighters cambian de nombre y se pasan a la música disco

Ya han pasado 25 años desde su formación, y en todo este tiempo Foo Fighters se ha consolidado como una de las bandas más importantes del panorama del rock internacional. Con diez discos a sus espaldas, la banda de Dave Grohl ha destacado siempre por un sonido muy característico, vibrante, fiel a los estándares del género. Hace tan solo unos días, volvieron a los escenarios, dejando claro que su estado natural es tocar en directo. Lo hicieron con un concierto muy especial en el que además se atrevieron a versionar uno de los grandes himnos de Queen: Somebody to love.

Por esa trayectoria tan enfocada al rock nos sorprende la última noticia de la banda. El nuevo proyecto que han presentado dará un giro radical a todo lo que conocíamos: cambian su identidad y se pasan del rock al disco. Lo harán con el nombre de Dee Gees, y presentarán de esta manera un disco debut más enfocado al baile.

Sin duda, el nombre que han elegido hace una clara referencia al icónico trío de hermanos Bee Gees, un grupo que es recordado como uno de los más característicos del disco. Bajo este nombre lanzarán un disco llamado Hail Satin con motivo de celebrar el Record Store Day, que tendrá lugar el próximo 17 de julio.

"Presentando... ¡¡¡a los Dee Gees!!!. HAIL SATIN llegará a una tienda de discos local y a fiestas bailables cerca de ti el 17 de julio", escribieron Foo Fighters en su Twitter. Además, compartieron una imagen promocional donde se les puede ver con camisas al estilo setentero.

Por lo que sabemos del proyecto, la banda presentará 10 canciones en las que podremos escuchar versiones de grandes clásicos de los Bee Gees. Entre estas, no faltarán You Should Be Dancing, More Than A Woman y You Should Be Dancing.

No serán las únicas canciones que escuchemos. La banda capitaneada por Dave Grohl incluirá cinco versiones en directo de su último disco, Medicine At Midnight. Lanzado en febrero, el décimo álbum de los rockeros no ha podido presentarse en directo debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria.

La iniciativa de Foo Fighters se enmarca en el Record Store Day, una jornada que se celebra cada año, en la que los músicos de mayor popularidad lanzan material exclusivo de forma limitada para apoyar las ventas en las tiendas de música independiente.