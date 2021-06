Victoria's Secret se despide de su ángeles y da la bienvenida a mujeres diversas y con carreras brillantes

Después de años de críticas sobre la delgadez de las modelos que protagonizaban sus desfiles, Vicotria's Secret ha decidido dar un paso adelante y cambiar su estrategia de marca. La firma de L Brands, que ya en 2019 se vio obligada a cancelar su popular desfile por el mal recibimiento que estaban teniendo sus estrategias de marketing por parte de la sociedad, ha anunciado la creación de una nueva plataforma llamada The VSCollective cuyo único objetivo será dar forma al futuro de la firma de lencería.

"Estas extraoridinarias socias, con antecedentes, intereses y pasiones únicas, colaborarán con nosotros para crear colecciones revolucionarias, contenido convincente e inspirador, nuevos programas internos de asociación y apoyo para causas que son de vital importancia para las mujeres", ha indicado la empresa liderada por John Mehas.

Pero ¿quiénes serán las mujeres encargadas de dar forma a las nuevas estrategias de Victoria's Secret?

Las ya apodadas por la prensa como las nuevas ángeles de la marca son siete mujeres extraordinarias que han sido seleccionadas por sus méritos personales y laborales y por su compromiso social.

Ellas son al modelo refugiada Adut Akech; la periodista, fotógrafa y defensora de la igualdad de derechos Amanda de Cadenet; la campeona mundial de esquí acrobático Eileen Gu; la futbolista profesional y activista LGTBI Megan Rapione; la modelo, creadora de contenido y defensora de la diversidad de los cuerpos femeninos Paloma Elsesser; la actriz y productora Priyanka Chopra Jonas y la modelo y actriz transgénero Valentina Sampaio.

Un paso que puede ser clave para Victoria's Secret

En 2019 Victoria's Secret, después de que quedara patente que cada vez conectaban menos con un sector de la sociedad, ya dio un giro en su estrategia incluyendo modelos que rebasaban los estéticos (unas medidas de 86-61-86) que la firma aplicaban para seleccionar a sus famosos ángeles.

Entonces, mujeres de tallas algo más grandes empezaron a formar parte de sus campañas publicitarias así como también lo hizo Valentina Sampaio, quien se convirtió en la primeramodelo abiertamente transgénero de Victoria's Secret.

Sin embargo, el primer intento de la marca por adaptarse a los tiempos que corren no llegó sin polémica, pues el anuncio de que Barbara Palvin sería su primera modelo 'plus size' enfadó a muchos de los seguidores de la firma y a los colectivos feministas, quienes no consideraban que la actriz húngara tuviese que estar considerada como una mujer de talla grande pesando 55 kilos.

Ahora, con esta nueva plataforma, Victoria's Secret afronta una nueva etapa que podría ser clave en su desarrollo de negocio y en la que, al contrario de lo que ha hecho hasta ahora, ha escogido a un grupo de mujeres que, por lo menos por ahora, no posarán en ropa interior. Ellas han llegado para ayudar a la firma a , según ha indicado subdirector ejecutivo, Martin Waters, en unas declaraciones recogidas por Elle, "dejar de ser lo que quieren los hombres y ser lo que quieren las mujeres".