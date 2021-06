LLegó el Primavera Pop 2021: horario del festival y dónde seguir en streaming los conciertos de Madrid y Rubí

¡Ha llegado el momento! LOS40 Primavera Pop 2021 están aquí y llegan para subir al escenario a tus artistas favoritos y que vuelvas a disfrutar de la música en directo tal y como lo hacías antes de la pandemia de coronavirus que tanto ha cambiado nuestras vidas.

Respetando todas las medidas de seguridad necesarias, LOS40 Primavera Pop hace este año dos paradas: la primera en Madrid, donde el 18 de junio a las 19:30 horas arrancarán los conciertos en el Palacio de Vista Alegre, y la segunda en Rubí (Barcelona), donde el amfiteatre del Parc del Castell será el lugar escogido para que el público y los cantantes se vuelvan a reunir a partir de las 18:00 horas del sábado 19 de junio.

¿Qué no te has enterado de que LOS40 Primavera Pop está de vuelta y no tienes entradas? No te preocupes, porque desde LOS40.com vamos a retrasmitir en directo tanto los conciertos de Madrid como los de Barcelona. Antento, que te contamos cómo seguirlos desde casa vía streaming:

LOS40 Primavera Pop Madrid en directo por streaming

Si quieres seguir en directo todo lo que sucede en el Palacio de Vistalegre de Madrid podrás hacerlo desde las 19:30 horas del 18 de junio desde LOS40.com, la 'app' oficial de LOS40 y el canal de YouTube de LOS40. ¡Si te lo pierdes, es porque quieres!

ELS40 Primavera Pop Rubí en directo por streaming

Por si lo que quieres es ver el espectáculo de Rubí (Barcelona) o simpelmente te has quedado con ganas de más después de LOS40 Primavera Pop Madrid, el sábado 19 de junio también habrá un streaming con la emisión en directo de todas las actuaciones de ELS40 Primavera Pop.

En este caso será a partir de las 18:00 horas y podrá seguirse tanto en ELS40.cat y como en el canal de YouTube de ELS40.

Todos los artistas del Primavera Pop 2021

Este año asisten a los conciertos de Madrid Aitana, Ana Mena, Bombai, DVICIO, Lola Índigo, Omar Montes, Beret, Rocco Hunt, Marlon, Juan Magán, Dani Fernández, Lérica, Nil Moliner, Álvaro de Luna, Sweet California, Marlena, Marc Seguí, Álvaro Soler y Pol Granch.

En Barcelona algunos de estos artistas se volverán a subir a cantar y además habrá otros. Este es el cartel completo de Rubí: Nil Moliner, Álvaro de Luna, Marlon, Dani Fernánez, Lola Índigo, Juan Magán, Lérica, Miki Núñez, Ana Mena, Rocco Hunt, Omar Montes, Pol Granch, Bombai, Belén Aguilera, Manel Navarro, Joan Garrido, Emlan, Amber Figeroa, Subliminal, Marc Seguí, Nerea Rodríguez, Sweet California, Marlena y Álvaro Soler.