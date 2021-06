ELS40 Primavera Pop 2021, en directe: segueix l'emissió online del festival de Rubí

Aquesta tarda torna la música en directe a Rubí. ELS40 Primavera Pop, després d'haver-se cancelat el darrer 2020 a causa de la pandèmia de coronavirus, retorna a Rubí (Barcelona) amb més força que mai i disposat a demostrar que la cultura és segura.

A partir de les 18:00 hores pujaran a l'escenari de l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí els teus artistes preferits. Hi estarà Ana Mena, Bombai, Lérica, Lola Índigo, Omar Montes, Emlan, Pol Granch, Rocco Hunt, Marlon, Juan Magán, Dani Fernández, Nil Moliner, Subliminal, Álvaro de Luna, Miki Núñez, Amber Figeroa, Belén Aguilera, Joan Garrido, Manel Navarro, Nerea Rodriguez, Álvaro Soler, Sweet California, Marlena i Marc Seguí. ¿T'ho perdràs?

Encara que no siguis un dels afortunats que van aconseguir comprar la seva entrada abans que s'exhauriren, com sempre, aquest 2021 pots seguir en directe online tot el que passa a l'escenari de Rubí des de casa. Tant des de la web de ELS40.cat, com des del canal de YouTube de ELS40.

ELS40 solidaris i amb la cultura segura

Aquest any ELS40 Primavera Pop torna transformat. El concert que dirà adéu a la primavera s'ha convertit aquest 2021 en una gala solidària, ja que tot el que s'ha recaptat amb la venda d'entrades es destinarà a la Creu Roja de Rubí.

A més, ELS40 ha volgut demostrar el seu compromís amb la cultura segura i ha pres totes les mesures necessàries per garantir que tothom gaudeixi de l'espectacle respectant les restriccions per tal de mantenir a ratlla al coronavirus.

A ELS40 Primavera Pop Rubí es prendrà a tots els assistents la temperatura a l'entrada i a la sortida, es dispensarà gel hidroalcohòlic, tant l'accés com la sortida es faran de forma esglaonada per evitar aglomeracions, l'ús de mascareta serà obligatori i s'haurà de mantenir en tot moment la distància de seguretat.