‘Porfa no te vayas’, Beret: Así fue la actuación del artista en LOS40 Primavera Pop

Dicen que las prisas no suelen casar bien con la inspiración, pero no cabe duda de que, de la improvisación, nacen grandes ideas que se convierten en canciones difíciles de borrar de nuestra memoria. De un momento parecido nació Porfa no te vayas, resultado de la conexión creativa entre Morat y Beret, ya que en palabras del propio artista sevillano “es de esas canciones que mientras menos vueltas le das, mejor salen”.

El hecho de haberla compuesto de forma instantánea denota verdad, un sentimiento tan puro como el que han experimentado los miles asistentes de LOS40 Primavera Pop, que han podido disfrutar de una parte de Beret. Y es que hace apenas unos días el artista nos mostraba una imagen suya con el brazo escayolado por la que temíamos su ausencia en esta cita tan especial.

Pero no, fiel a su compromiso profesional, se ha plantado en medio del escenario para ofrecernos esa otra parte que tanto nos gusta y que siempre acompaña su guitarra: su voz. Con él, el público ha coreado ese estribillo improvisado, así como la letra de la canción de Desde Cero, su fantástica colaboración con Melendi que esta semana se ha posicionado en el número uno de la lista de LOS40.

Ver al artista sevillano sobre el escenario de LOS40 Primavera Pop ha sido un lujo que solo unos cuantos han podido disfrutar. Si no ha sido tu caso, ¡no te preocupes, tenemos buenas noticias! El artista estará el próximo 23 de junio en Murcia gracias a LOS40 Stage en los jardines del Centro de Día. Ojo, que la entrada es gratuita, ¡corre a descargarla!