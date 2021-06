Olga Moreno escucha en ‘Supervivientes’ el “no tiene coño, no lo tiene” de Rocío Carrasco

Este domingo tuvimos una nueva edición de Supervivientes: Conexión de Honduras y uno de los juegos dio mucho que hablar. La organización propuso jugar a ‘quién dijo quién’. Cada superviviente tenía cinco frases y dos de ellas las habían pronunciado sus compañeros. Si lograban averiguar cuáles eran, se llevarían una recompensa.

El momento que ha dejado más reacciones ha sido el que ha protagonizado Olga Moreno al leer sus frases. La primera era directa: “Está siempre a la defensiva”. La segunda tenía que ver con una de las críticas que más se le está haciendo fuera: “El día que no haga trampas harán fiesta en los Cayos Cochinos”.

Quedaban tres más. La siguiente hacía referencia al guion que algunos creen que lleva aprendido: “Está jugando unas cartas que no son suyas. Se le nota que viene aleccionada”. La cuarta decía: “Me veo en la final con ella”. Y la quinta ha sido la más comentada: “No tiene coño, no lo tiene”. Se quedaba perpleja al leer esta última frase y tenía que volver a leerla para intentar asimilarla.

Reacciones a la frase de Rocío Carrasco

“Yo digo toto, amiga, así que esa frase non es mía”, decía por detrás Lara Sajen. Lo que no saben es que esa frase se ha hecho muy popular en España gracias a la docuserie de Rocío Carrasco que la dijo refiriéndose a ella. Hasta que no vuelva a España y se entere de todo lo que ha sucedido, no será consciente del valor de esa frase.

Eso sí, de momento ha dado mucho juego en redes donde se han multiplicado los comentarios sobre este momentazo que solo se entiende desde fuera.

“’Yo creo que me veo en la final con ella’, una de las niñas, a lo mejor, puede ser”, empezaba diciendo. Elegía esa frase y la de “está siempre a la defensiva”. Al final conseguía un perrito porque acertaba con las dos frases.

Pero no ha sido el único momento polémico que ha protagonizado Olga Moreno en este juego. Cuando le ha tocado el turno a Lara Sajen, sus frases han dado para mucho comentario.

La frase de Olga Moreno

“Debería hablar mejor a los demás y no mandar tanto”; “Prefiero tenerla de amiga que de enemiga”; “Esta chica se cree por encima del mal y del bien”; “Lo mismo se piensa que hace gracia, pero me río por compromiso”; y “Ella también contó lo que tenía en sus pergaminos, que no mienta”. Estas eran sus frases y tuvo dudas.

Acertó la primera frase: “Debería hablar mejor a los demás y no mandar tanto”. Pero se equivocó con la segunda: “Esta chica se cree por encima del mal y del bien” y perdió el sándwich que podía haberse llevado.

Al hacer el repaso de las frases que no había elegido, aseguró que la frase de “la prefiero de amiga que de enemiga”, también le había tocado la fibra. Una frase que en su día pronunció Olga Moreno en una conversación con Gianmarco Onestini que pensaban que no estaba siendo grabada.

“¡Qué fuerte!”, decía Olga cuando Lara Álvarez desveló que esa era la frase que había pronunciado uno de sus compañeros. Aunque no podía imaginarse quién lo podía haber dicho. En redes, como era de esperar, no ha pasado desapercibido el momento.

Algún día se enterará y le tocará a Olga dar explicaciones.