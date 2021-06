Olga Moreno desvela que Sandra Pica contó cosas en ‘Supervivientes’ y Lara Sajén da detalles

Desde que Sandra Pica viajó a Honduras la organización está con la mosca detrás de la oreja a causa de las filtraciones que han llenado de información a los concursantes de Supervivientes. La gran mayoría está convencida de la que la responsable es la ex de Tom Brusse, pero faltan pruebas para poder acusarla en firme. De ahí, que intenten arañar información cada vez que hay oportunidad.

Ante un comentario de Olga Moreno, Jorge Javier Vázquez dedujo que algo sabía de fuera. “Sandra le ha contado todo a Tom y nos lo ha contado a nosotros también, la verdad", confesa la mujer de Antonio David Flores. "No debería ni de contarlo, mejor me lo voy a callar”, añadía tras ver el interés del presentador por este tema.

En ese momento la conexión con Madrid se cortaba y el programa nos permitía escuchar la conversación entre Tom y Olga. Él seguía negando la mayor y ella se reafirmaba, aunque aseguraba que no iba a contar nada. "Han hablado de todo. No voy a contar absolutamente nada. No voy a decir nada. Sandra no está concursando. De mí no va a salir de mi boca nada", le aseguraba a su compañero.

Una vez restablecida la conexión, Jorge Javier retomaba el tema seguía en sus trece. “Sandra ha contado cosas, pero no está concursando y yo no voy a desvelar lo que nos ha contado. Lo siento, pero va dentro de mí, y no lo voy a decir. Si algún compañero quiere decir algo… pero yo, por mi parte, no. Lo siento, de verdad, pero no voy a decir nada”, le decía a Jorge.

Lara suelta prenda

Por su parte, Tom hacía lo imposible por defender a la que todavía considera su chica. “No sé con quién ha hablado, pero conmigo, no. Me parece todo surrealista”, soltaba.

Como Jorge Javier que por ahí no iba a conseguir nada, ha centrado el tiro en Lara Sajen. “A ver, yo te voy a decir una sola cosa Jorge, y en este caso tengo que decir que yo fui la última en enterarme de todo el pastel, la última. Es más, estaban hablando una noche y yo fue como ‘pero, ¿de dónde sabéis toda esa información?’”, comenzó su relato.

El presentador le pedía que fuera al grano. “Yo te voy a decir lo que se ha dicho, pero quiero dejar claro que Sandra, a mí, directamente no me lo ha dicho. Yo escuché todo lo que se dijo, pero a mí directamente no me lo dijo”, quería matizar antes de entrar en materia.

Finalmente lo desveló: “Voy a dar para que copien, guarden y archiven. Ha dicho lo del palafito, se ha dicho que está Lola con Palito, se ha dicho que Lola ha robado un paquete de Oreo, que con quién se tenía que juntar Tom que fuera le beneficiase a él y creo que no me dejo nada”.

Ha querido volver a remarcar que a ella directamente no le había dicho nada de todo eso. “Lo único que me ha dicho Sandra es que conocía a mi hermano y que era un amor de persona. Pero todo lo demás no me ha dicho nada. De toda esa información me he enterado yo por otras personas porque estaban hablando en un grupo”, añadió.

Siguió el interrogatorio con Lara y la visita de su hermano o Melyssa, y la de su madre y parece que Jorge Javier no quedó muy convencido.

Lo que está claro es que esto de las filtraciones seguirá dando que hablar y que Sandra Pica no ha quedado en muy buen lugar.