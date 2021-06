Lola se deshace en lágrimas con las últimas noticias que recibe en ‘Supervivientes’ de su perro Horus

En Supervivientes: Conexión de Honduras hemos visto el chute de energía que han recibido esta semana los desterrados. Tras ganar el juego de recompensa, los tres tenían la oportunidad de hablar con alguno de sus familiares.

El primero en hacerlo fue Omar Sánchez. El martes recibirá la visita de Anabel Pantoja, aunque todavía no lo sabe y, de momento, pudo hablar con su abuela Micaela. “Papi y mami están bien. Todos estamos bien. Tu abuela, tus tías, Diana, Vale, Carlota, Martina, Pablo y Anabel. Estamos muy orgullosos de ti por el concurso que estás haciendo”, le decía.

Y la abuela también le lanzaba una petición: “Todo está perfecto. No te angusties, no te rindas. Escúchame, que yo sé que tú nos quieres mucho, no te rindas que tú puedes y mucho, aguanta, que ya queda poco. Tienes que aguantar que lo bueno está por llegar”.

El perro de Lola

Tras la emoción del canario le tocaba el turno a Lola, quizás la concursante que más dramatice con sus emociones. En esta ocasión no era para menos. “Hola cariño mío, hola mi amor. Mi niña. Estamos muy orgullosos de ti. Cariño, escucha. Todo León está contigo, todo León, toda la familia de Asturias, de Suiza, de Francia, de Valladolid. Iván te manda un beso. María, tu hermana está muy orgullosa, te echa de menos, papá, yo te amo. Te echo mucho de menos, pero tienes que seguir ahí, siendo fuerte como eres. Estás haciendo un gran concurso cariño mío, luchadora, guerrera”, le decía su madre que estaba embalada y no dejaba opción a decir nada.

“Escúchame Marta, para adelante, adelante. No te rindas cariño, nos tienes asombrados, eres fuerte y valiente. Horus te reconoce cuando te oye en la tele, te reconoce la voz y mueve la cabecita y tapa la pantalla. Te queremos, te amamos, te echamos de menos, ole mi campeona”, terminaba diciendo. Y claro, fue mencionar a Horus, y Lola no pudo aguantar la emoción que ya sabemos la debilidad que siente por el perro cuya custodia comparte con Diego, su ex. En La isla de las tentaciones ya pudimos ver que era su gran preocupación en su ruptura.

Lucía Dominguín derrochando sentido del humor

Palito también recibía su llamada. Podía hablar con Lucía Dominguín, su madre que, una vez más, hacía alarde de su sentido del humor. “No llores que si lloras no me vas a oír y yo quiero verte sonreír. No llores, si estás fenomenal. ¿Qué haces que no me llamas por teléfono, de verdad? Lo estás haciendo fenomenal cariño. Tienes a toda España y parte de Latinoamérica detrás de ti, estás a tope. Están todos muy bien, tu papá ha crecido y todo. Así me gusta, que te rías y estés contenta. Que apoyes muchísimo a tu compañera, que sois un equipo fantástico. No te preocupes que cuando estés aquí ya no me vas a echar de menos”, le decía entre gritos de apoyo de su novio Harry y su hermano Olfo.

Sin duda, un chute de energía para afrontar la recta final del concurso.