Brendan Fraser deja de piedra a sus fans con su nuevo cambio físico: ¿Qué le ocurre al actor?

Brendan Fraser se ha propuesto seguir los pasos de Christian Bale en lo que se refiere a convertirse en un camaleón de la interpretación: la otrora estrella principal de La Momia ha decidido experimentar con su cuerpo y zambullirse en un proceso de transformación física extrema para dar vida al protagonista de The Whale, lo nuevo de Darren Aronofsky (Cisne Negro, Madre), película en la que encarnará a un hombre que pesa más de 250 kilos.

Fraser había aparecido visiblemente desmejorado en los últimos años, pero su presencia hace unos días en la alfombra roja del Festival de Tribeca de Nueva York hizo saltar las alarmas de algunos de sus fans, que no fueron capaces de asociar a aquel hombre con sobrepeso con su estrella preferida, aquel hombre carismático y apolíneo que encarnó a Rick O'Connell en La Momia.

Sin embargo, todo tiene su explicación: la película de Aronofsky. El actor está siguiendo un cuidado proceso alimentario a través de expertos y nutricionistas para prepararse para su papel en The Whale. Si esto le dejará secuelas o no, aún no lo sabemos, pero teniendo como ejemplo previo los trabajos de Christian Bale en El vicio del poder y Jared Leto en El asesinato de John Lennon, lo más probable es que sean reversibles.

Brendan Fraser acude a la pesentación de 'No Sudden Move' de Steven Soderbergh en el marco del Festival de Tribeca de Nueva York, en junio de 2021 / Getty Images para el Festival de Tribeca / Cindy Ord

Un futuro con esperanza

Lo que probablemente cueste más recuperar sea la estabilidad psicológica del actor, quien en varias ocasiones ha confesado sentirse realmente mal tras la "mala suerte" que ha tenido en su vida: al querer hacer siempre sus escenas de riesgo en sus películas ha tenido que someterse a innumerables operaciones para reparar su columna; su esposa, Afton Smith, se divorció de él y tuvo que pagarle una manutención millonaria de 70.000 euros al mes que casi lo arruina; y en 2003 sufrió un caso de abuso sexual perpetrado por el que entonces era director de la HFPA, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Phillip Berk.

Recientemente parece que Brendan Fraser ha encontrado un filón de buenos proyectos que podrían volver a ponerlo en el mapa mediático. Recientemente lo hemos visto encarnando a Fletcher Chace en la serie Trust, a Nathan Fowler en Cóndor y actualmente tiene papeles en Professionals y en la exitosa comedia de ciencia-ficción Doom Patrol, que sigue en activo.

No Sudden Move - Tráiler HD Subtítulos Español

Además, puede que una de las grandes oportunidades cinematográficas recientes, además de la de The Whale de Aronofsky, le llegue este mismo 2021 de la mano de Steven Soderbergh (Contagio, Erin Brokovich), ya que el cineasta acaba de presentar No Sudden Move (precisamente la cinta que estrenaba Fraser en Tribeca), un policiaco distribuido por HBO Max sobre un grupo de criminales y atracadores que deben resolver un misterio bajo unas extrañas circunstancias (puedes ver el tráiler arriba).