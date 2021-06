Ana Rosa Quintana critica a la organización de ‘Supervivientes’ por lo que pasó con Olga Moreno

Que Olga Moreno escuchara en Supervivientes 2021 la icónica frase de "No tiene coño, no lo tiene" de Rocío Carrasco ha generado diferentes reacciones tanto en redes sociales como en los programas de Telecinco. Y es que aunque muchos aplaudieron el momento que se produjo en el reality, otras como Ana Rosa Quintana no han dudado en criticar a la organización del formato por aprovechar una información del exterior para hacer televisión a costa de una concursante.

Ya se dijo no hace mucho que en Telecinco existía una guerra entre productoras de la casa. Se vio claramente cuando todos los espacios de La fábrica de la tele cerraban filas en torno a Rocío Carrasco tras escuchar su testimonio en Rocío. Contar la verdad para seguir viva mientras que El programa de Ana Rosa, que pertenece a Unicorn Content, no solo defendía a capa y espada a Olga Moreno sino que fichó como colaboradora regular a Rocío Flores, una de las grandes protagonistas de la serie documental.

Ahora, ese conflicto se ha trasladado a Supervivientes (Bulldog TV) por introducir en un juego la frase "No tiene coño, no lo tiene”, algo que ha cabreado especialmente a Ana Rosa Quintana. Fue el propio Joaquín Prat el que cargó primero contra el equipo del programa por hacerlo. "Yo, con todos los respetos para mis compañeros de Supervivientes, no veo oportuna la frase 'no tiene coño' aquí. No la veo oportuna. Insisto, con todos mis respetos", afirmó.

El momento de Ana Rosa Quintana, en vídeo

En ese momento, Quintana, sin pedir la palabra y visiblemente molesta, soltó: "¡Es que te están pidiendo que no mezcles, y están mezclando ellos!". La Reina de las Mañanas se refería a todos esos presentadores y tertulianos que desde Sálvame critican a Olga Moreno, pero al mismo tiempo dicen que no hay que mezclar lo que ha pasado fuera con Rocío Carrasco. "Si esto una cosa es lo que pasa fuera y otra lo que pasa dentro, pues entonces o café para todos, o ni para unos ni para otros", terminó diciendo su compañero y amigo.