El freestyle improvisado de Nicki Nicole en ‘La Resistencia’ termina con estallido de violencia

Nicki Nicole llegó a La Resistencia demostrando que ella es diferente. Para empezar, antes de sentarse, se acercó a la fuente de perros porque le recordaba a su novio y lo mucho que le echaba de menos. Además, llegó con bolso, algo poco habitual. Reconoció que de lo que había dentro, lo que más lamentaría perder es el pañuelo de mocos. ¿Es o no diferente?

Por eso, David Broncano no dudó en regalarle un rodamiento de camión que le acababa de regalar una chica del público que había visto cómo se quedaba sin el suyo cuando se lo daba a Alejandro Sanz.

El presentador confesó que se habían conocido antes de la entrevista, algo que no suele suceder. “¿Se puede contar?”, preguntó la cantante. Y cuando recibió la respuesta afirmativa no dudó en asegurar que le parecía alguien distinto. “Eras tan callado que pensé que eras parte de la pared”, le reprochó la cantante.

Él se justificó asegurando que había ido con otra gente y a ella no la conocía y no iba a darle la chapa. Pero quiso señalar un detalle que la define como persona. “No tenía vaso para beber, cogiste una botella de refresco de dos litros, la partiste por la mitad… y para no cortarse los labios, se puso a quemar la parte de arriba y a darle la vuelta como si estuviera haciendo vidrio”, explicó, “te quiero agradecer en público que me fabricaste una jarra con una botella de Coca Cola”.

De ahí pasaron al regalo que la argentina le llevó a Broncano, un futbolín y no de esos de bolsillo, sino de los que nos pueden hacer pasar una tarde divertida y competitiva. Se echaron una partidita y el pabellón español quedó muy alto.

La música de Nicki

También hablaron de música que Nicki acaba de lanzar No toques mis Nike. “Es una locura, la gente me da muchísimo amor, muchísimo cariño y estoy muy agradecida con el público de hoy porque hace tiempo que no estoy con gente”, fue todo lo que dijo sobre su música Nicki.

Bueno, también demostró lo bien que se le daba el freestyle. Cogió el micrófono para hacer una improvisación mientras un invitado del público se proponía romper algo del decorado. Eligieron como tema para inspirarse en racismo y la performance fue una pasada. “Ha sido la puta hostia”, fue lo que acertó a decir Broncano.

Lo que decíamos, Nicki Nicole es diferente.