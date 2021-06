Jonas Brothers lanza ‘Remember This’, una canción muy especial para sus fans

Jonas Brothers es una de esas bandas que nunca pasará de moda. Millones de personas alrededor del mundo han acompañado a sus tres integrantes en su larga trayectoria. Una trayectoria protagonizada por más de una década de éxitos musicales.

Para Joe, Nick y Kevin ha llegado la hora de agradecer esta fiel compañía de sus fans, y lo han hecho a través de una canción. Lanzan Remember This, el título que da nombre a su próxima gira.

Remember This lleva el estilo musical de Jonas Brothers en todas sus estrofas. Pero esta vez no es una de esas canciones movidas que levantan el ánimo a cualquiera. Es una de esas emotivas que hace que se nos derrame alguna que otra lágrima.

"Remember This está muy cerca de nuestros corazones porque os rinde homenaje a vosotros, chicos, y todos los recuerdos que hemos hecho juntos... Así que estamos haciendo algo especial", dicen los hermanos en Instagram.

Pero eso no es todo. Han animado a sus fans a compartir sus mejores recuerdos con Jonas Brothers junto al hashtag #RememberThis y siguiendo a la cuenta de la gira. Pronto enseñarán el resultado de este proyecto. De momento, el vídeo que acompaña a este lanzamiento está protagonizado por los seguidores y seguidoras que han asistido como público a algunos de sus conciertos.

Este tema llega en la colaboración de nuestros protagonistas con NBC para los Juegos Olímpicos. De hecho, se estrenó el mismo día en que todo el equipo de Estados Unidos hacía sus pruebas pertinentes.

El Remember This Tour dará el pistoletazo de salida el 20 de agosto en Las Vegas. Continuará por múltiples rincones de Estados Unidos, concluyendo el 27 de octubre en Los Ángeles. Parece que Joe, Kevin y Nick no tienen en mente visitar el extranjero este año. Teniendo en cuenta la situación de pandemia actual y su respectiva incertidumbre, es algo que no ha extrañado a muchos.

Y a ti, ¿qué te ha parecido esta sorpresa de Jonas Brothers? ¿También guardas algunos recuerdos con ellos?