Juan Magán es feliz con poco en ‘Somos Nada’: ¡mira el vídeo!

Juan Magán es uno de esos artistas que viajan de generación en generación con sus canciones para dejar huella. Su tema más reciente es Somos Nada, con el que vuelve a demostrar que su paso por la música no es en vano.

El rey del electrolatino nos deleita con unos sonidos electrónicos y dance en este sencillo cargado de emoción. En él, Magán asegura que no hace falta mucho para ser feliz, siendo el amor lo único importante para conseguirlo. Él llega a su felicidad con poco.

Pero este tema llega acompañado de un videoclip protagonizado por una pareja de jóvenes que representa este significado. Muestra algunos momentos felices que compartieron juntos, y cómo ahora echan de menos todo aquello.

Juan Magán fue uno de los artistas que actuaron en LOS40 Primavera Pop de 2021. Madrid y Rubí (Barcelona) disfrutaron de su música en directo el 18 y 19 de junio, respectivamente.

En el festival de Madrid, incluso, habló acerca de Somos Nada con David Álvarez. ¿Por qué menciona a Pobre Diabla de Don Omar en uno de sus versos? "Realmente la canción es muy autobiográfica y yo escuchaba Pobre Diabla y hago mención a una persona que escuchaba esa canción", explicó.

"He pasado mucho tiempo en el estudio, pero también he disfrutado un montón. [...] El tiempo que estuve en el estudio, tal vez, por haberlo dosificado tan bien a nivel familiar y a nivel personal, me rindió más", añadió.

A juzgar por los sonidos de Somos Nada, es evidente que aprovechó, y muy bien, sus horas de trabajo. Y a ti, ¿qué te ha parecido?