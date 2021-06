The Dark Pictures Anthology: House of Ashes se retrasa hasta el 22 de octubre

House of Ashes, el nuevo capítulo de la antología The Dark Pictures Anthology, se pondrá a la venta el 22 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Previsto originalmente para el pasado mes de mayo, el juego ha modificado su lanzamiento para pulir los últimos detalles.

Vive momentos de tensión y terror a solas gracias al modo para un jugador, con tus amigos mediante la historia compartida online para 2 jugadores o con hasta 5 jugadores en el modo local Noche de pelis. Iraq, en el año 2003. Una unidad militar sufre el ataque de las tropas iraquíes a la sombra de la cadena montañosa de Zagros.

El combate desencadena un terremoto que provoca que ambos bandos caigan a las ruinas de un templo sumerio que estaba allí enterrado. Ante la imposibilidad de comunicarse con el exterior, el grupo de protagonistas se verá atrapado en un inframundo aterrador que tendrán que recorrer en busca de una forma de salir de allí. El problema es que no son conscientes de que algo tan ancestral como malvado se ha despertado entre las sombras y tiene una nueva presa a la que dar caza.

Ahora, los supervivientes tendrán que hacer frente a descubrimientos horribles y decisiones imposibles mientras intentan escapar de la aterradora amenaza a la que han despertado. ¿Priorizarán su propia supervivencia o dejarán a un lado sus miedos y rencillas personales para luchar juntos contra esos monstruos del inframundo?

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes contará con ediciones Estándar y Pazuzu, además de estar incluido en el Paquete Triple. La edición Pazuzu incluye el juego House of Ashes, la caja Edición Pazuzu, una exclusiva figura de criatura del inframundo (9x9x10 cm), un pin metálico Eclipse, una lámina de arte exclusiva, pegatinas y acceso al contenido adicional por reserva Versión del Conservador.

El Paquete Triple incluye los juegos Man of Medan, Little Hope y House of Ashes. Incluye una caja metálica para 4 discos, un mapa de tela de Dark Pictures, 3 pines de The Dark Pictures y acceso al contenido adicional por reserva Versión del Conservador.