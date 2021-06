Dua Lipa, Drake, Jarabe de Palo, Shakira y otros que empezaron el verano como Nº1 de la lista

Solo, la canción de Omar Montes, Ana Mena y Maffio, ha empezado el verano de 2021 en el número uno de la lista. Pero ¿qué temas lograron lo mismo en años anteriores? Para saberlo, Tony Aguilar activa La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola. Empieza recordando la más reciente: la que llegó al primer puesto en 2020, y fue Physical, de Dua Lipa.

Hace cinco años, Drake sumaba su segunda semana como número uno con One dance (estaría tres semanas en total). No hubo cambio, por tanto, con respecto a la anterior, lo mismo que ocurrió en 2011 y en 2006. Hace diez años seguía mandando en lo alto Jennifer Lopez con On the floor (tema en que colaboraba Pitbull), y hace quince años, nadie arrebató el liderato a Shakira y Wyclef Jean con Hips don’t lie. Este single estuvo nada menos que nueve semanas reinando en la lista. Fue número uno en 55 países, incluido Estados Unidos.

En 2001, el número uno por estas fechas fue Dos días en la vida, del añorado Pau Donés (Jarabe de Palo). El 16 de junio de 1996, la banda de rock Bon Jovi alcanzó la cima con These days, mientras que el 15 de junio de 1991 hizo lo propio Sergio Dalma con Bailar pegados, la canción con la que representó a España en el Festival de Eurovisión de aquel año. Quedó, por cierto, en cuarta posición, recibiendo votos de todos los países participantes excepto dos.