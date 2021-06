Pablo Alborán es uno de esos artistas que siempre a los que siempre hemos visto involucrado con causas sociales. De hecho, su canción Cuando Estés Aquí vio la luz durante la pandemia, no solo para llevar su música a los hogares de sus seguidores, sino también para destinar sus beneficios a la compra de material sanitario y de protección por parte de UNICEF España.

Pues bien, ahora UNICEF ha querido contar con él para continuar con su protección e impulso a la infancia. Pablo Alborán se convierte en Embajador de UNICEF.

Así lo hemos podido conocer en la rueda de prensa de este 24 de junio liderada por Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España, que ha contado con la participación del propio Pablo. El malagueño no ha podido esconder su emoción.

"Me hace mucha ilusión convertirme en embajador de UNICEF España, algo que me anima a seguir apoyando a millones de niños y jóvenes para que puedan crecer sanos y desarrollar todo su potencial. Todavía siguen siendo demasiados los niños, las niñas y los adolescentes de todo el mundo que viven en un entorno de violencia, guerra o desplazamiento forzado, que no tienen acceso a los servicios más básicos o que no cuentan con las oportunidades necesarias. Y, a muchos de ellos, la pandemia se lo está poniendo aún más complicado. Es fundamental defender sus derehos. Nuestro mundo depende de los niños porque sin infancia no hay progreso", ha señalado Pablo durante su nombramiento.

La colaboración de nuestro protagonista con UNICEF viene de largo y desde que esta se fraguó, ha dado difusión al trabajo de la organización y los derechos de la infancia. Pablo ha usado su voz para visibilizar temas como los efectos de la pandemia en los niños y niñas de todo el mundo. Comenzó a colaborar con la ONG en 2012. Una de las iniciativas en las que se volcó es Won't Stop, la actuación en streaming con otros artistas para movilizar fondos que ayudasen en momentos tan duros de pandemia.

Musicalmente, el artista está calentando motores para su regreso a los escenarios con el Tour Vértigo. El 6 de julio estará en el WiZink Center de Madrid deleitándonos con su talento en directo. También visitará Marbella, Castellón, Sant Feliu De Guixols, Cádiz y Mérida.

Sin duda, el 2021 le ha traído un sinfín de emociones a nuestro protagonista. No solo se reencontrará con sus fans en vivo, sino que además seguirá usando su voz de la mano de la organización que siempre ha visibilizado. No hay duda de que es un buen motivo para que sus fans se sientan orgullosos.