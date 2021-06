Mila Ximénez se convierte en la auténtica protagonista de las últimas portadas de las revistas del corazón

Las caras de abatimiento y tristeza en los familiares de Mila Ximénez son más que evidentes en los últimos días. El pasado viernes, la periodista fue sedada y permanece en su casa. Sus hermanos, cuñados y su hija Alba Santana, no se separan de su lado en estos momentos tan complicados de su enfermedad.

Las redes han mostrado la gran preocupación que hay respecto a su estado de salud. Hace un año hizo público el diagnóstico que le habían dado: cáncer de pulmón. Desde entonces ha estado tratándose para poder superar la enfermedad, pero está siendo complicado y su salud es débil.

En su entorno profesional no hay noticias en estos últimos días y no se ha hablado de su salud en ningún programa de Mediaset tal vez para salvaguardar su intimidad y mantener un respeto por una de sus colaboradoras más veteranas y queridas.

Portada de revistas

Este miércoles, las revistas del corazón también han querido tenerla presente y le han dedicado sus portadas. Y si hay algo en lo que han coincidido la mayoría es en destacar su carácter fuerte y luchador.

La revista Lecturas, destacaba, además, el viaje relámpago que ha tenido que hacer Alba Santana que ha dejado a su marido e hijos en Ámsterdam para venir a acompañar a su madre en estos duros momentos.

En Diez Minutos han decidido recordar sus mejores momentos y eso es lo que han destacado en una portada que comparte con su gran amigo y compañero de programa Kiko Hernández que se tiene que mudar de casa por cuestiones de salud.

“El impresionante ejemplo de coraje de Mila Ximénez”, titula la revista Semana que también recoge el viaje de su hija a España que desde el viernes no se ha separado de su madre en ningún momento.

en la revista Hola! el protagonismo se lo lleva la princesa Leonor, aunque ella es la protagonista del faldón en el que se hace referencia a los muchos mensajes de cariño y apoyo que está recibiendo Mila en estos días.

No hay cabecera de corazón que esta semana no haga referencia a la situación que están atravesando Mila y su familia y al profundo dolor de sus amigos y gente anónima que están pendientes de su salud y le mandan toda la fuerza que necesitan en estos momentos. No hay más que ver el hashtag #FuerzaMila que se ha llenado de mensajes de cariño.