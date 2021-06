‘Supervivientes 2021’: Anabel Pantoja recibe bronca y sanción por hablar más de la cuenta en Honduras

El tema de las filtraciones en Honduras por parte de los visitantes ha generado muchas polémicas en esta edición de Supervivientes. Sandra Pica ha sido acusada de dar más información de la debida cuando fue a la isla a romper con el que era su chico Tom Brusse. Pero fue lista y lo hizo cuando no había cámaras, por lo que no había pruebas grabadas de su infracción.

Anabel Pantoja ha sido mucho más torpe, no se ha contenido y ha contado de todo con cámaras delante. Cuando en la última gala, Jorge Javier Vázquez conectó con ellos, le echó la bronca y le recriminó el haber hablado de más. “Lo digo Anabel por todo lo que has largado por esa boca, contando lo que te ha dado la gana del exterior, absolutamente todo”, le decía para asombro de la prima de Kiko Rivera. A continuación, veíamos un vídeo que evidenciaba sus palabras.

“Escúchame, tú tienes que salir de este concurso más tarde que otros, ¿te enteras? No te fíes de la gente que te dice que te quiere mucho. Los únicos amigos que tienes aquí son Alejandro Albalá y Lola, nadie más", le decía a su chico nada más llegar a la isla para intentar ponerle sobre aviso de cómo estaban las cosas.

La enorme rajada

“Alegría, que aquí haya sangre, hay veces que parecías una estatua, gordi. Quiero que te quedes y vamos a intentar que te quedes. Fue el voto el miércoles pasado y lo di todo, que sabía que con Alejandro no ibas a poder luchar, pero nos ha ayudado mucha gente. Me da mucha pena palito, porque yo la quería a ella, a Lola y a ti en la final”, le seguía diciendo para animarle y dejarle claro que tenía que cambiar su actitud en el concurso.

"A Tom le voy a decir que en la federación de Karate lo quiere en Madrid, tantas patadas y tantas patadas. Él juega a las patadas, el otro juega con sus seguidores… Quien no obró bien fue Gianmarco, porque cuando estaban durmiendo dijo que no sabía cómo eras capaz de hacer lo de los amuletos, que él no lo haría nunca… ay lo que él haría por ganar un premio", le explico sobre sus compañeros.

Eso sí, no les quitó méritos y reconoció que tanto el francés como el italiano eran buenos concursantes. "Tom está haciendo un concurso muy bueno porque es gracioso, guasón, te saca de quicio, es malo a la vez, es un tío de reality, igual que Gianmarco. Gianmarco igual a reality, pero a mí me gusta que sean supervivientes y también que tengan corazón", le decía en la playa a su chico.

Las excusas de Anabel

“Anabel, ¿qué parte de no se puede dar información no has entendido?”, le preguntaba Jorge Javier tras ver el vídeo. "Que yo sepa que cuando llegue aquí ya le habían puesto el video de Ginamarco hablando mal de él y de Lara imitándole y me basé en eso. Y animándole para que siguiera. No creo que haya dado información que le perjudique, sí es así pido disculpas, pero simplemente era para animarle", se defendía sin entender la recriminación que le hacía el presentador y justificando su comportamiento.

“Anabel, tu piensa en las conversaciones que has mantenido”, le decía Jorge Javier. Y, de momento, la dejó así, comiéndose el coco. Cuando volvían a conectar con ella veíamos cómo Omar la estaba consolando porque se había quedado tocada.

Momento de sanciones

Luego pudimos ver cómo Anabel le ha contado a Lola y Omar que Sandra ya está haciendo su vida sin que Tom lo tenga claro. Eso entre otras cosas que le han valido la bronca de Jorge y también una fuerte sanción.

"La actitud que has tenido durante la visita ha sido un despropósito", le reprochaba el presentador cuando volvía a conectar con ella tras despedirse de su chico. Jorge le explicaba que iba a tener que hacer frente a una sanción económica y algo más. “A partir de ahora, las visitas familiares van a estar un tiempo muy breve, no van a hacer noche con los concursantes", le informaba.

Una decisión que no ha sentado bien a todo el mundo. “No me parece justo que porque Anabel haya ido y haya soltado la lengua, que yo fui y me la tragué, que ahora, nuestros familiares que vayan, no puedan pasar la noche con sus familiares. No tenemos que pagar nosotros los defectos de ella, no es justo”, expresaba Nela, la madre de Melyssa, bastante enfadada con la decisión de la organización.