Lara Sajen no puede evitar las lágrimas cuando descubre la traición de Olga Moreno en ‘Supervivientes’

Uno de los últimos juegos de recompensa de Supervivientes ha dado mucho que hablar y lo sigue haciendo. ¿Quién dijo qué? dejó al descubierto algunas frases que se asumían como una traición. Una de las más fuertes fue la de “prefiero tenerla de amiga que de enemiga” que alguien había dicho sobre Lara Sajen.

No se sabía quién era el autor o autora de semejante afirmación, pero Lara ya había dejado claro que le habían dolido esas palabras. Pues bien, la organización, que es muy amiga de potenciar los conflictos entre los concursantes, no dudó en poner el vídeo en la última gala del programa. Así fue como Lara Sajen, antes de ser expulsada, descubrió la traición de su amiga Olga Moreno. Y eso que la mujer de Antonio David Flores había negado que ella hubiera dicho eso y había preguntado quién podía haber sido.

“Prefiero tenerla de amiga que de enemiga, la verdad. Terminaré enfadada con ella, pero por cómo es ella”, se escucha cómo Olga le dice a Gianmarco en una conversación que pensaban que no estaba siendo grabada.

Las explicaciones de Olga

“Habrá que ver la frase, habrá que seguir la frase, vamos. Yo quiero saber la frase porque en la vida he criticado a Lara. Nunca me he enfadado con ella. Ni me imaginaba que fuese yo, te lo juro por Dios que no me lo podía imaginar, según la frase, cómo ha ido transcurriendo… pero vamos, que a Lara la quiero desde el minuto uno y estoy perfectamente desde el minuto con ella y fuera estaré bien con ella también. Será en un momento que me habré enfadado con ella, pero tampoco me he enfadado con ella”, intentaba justificarse Olga a la vuelta del vídeo cuando era consciente de la pillada.

Cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó a Lara cómo se sentía, no pudo evitar la emoción y las lágrimas. “No tanto por la frase ni porque lo haya dicho ella, sino por el tono, porque creo que estaba enfadada y me duele más que esté enfadada conmigo que por la frase. Antes de que supiese quién lo había dicho ya había dicho que la frase me tocaba y que lo haya dicho ella me duele, pero nos llevamos muy bien y tampoco se lo quiero tener en cuenta”, aseguraba.

Melyssa también reconoce su culpa

No era la única pillada. También salía la autora de la frase que recibía Tom Brusse: “Le ha invadido el demonio”. Melyssa entonaba el mea culpa nada más ver el vídeo. “Yo te juro que no lo recuerdo”, le decía a Jorge Javier, “de todas maneras yo le dije, ‘quizás lo he dicho’, porque cuando se pone cuando se pone lo he podido decir, pero no suele decir esa frase, entonces, lo he dicho, sí, lo reconozco, te he llamado demonio Tom, pero te he llamado cosas peores, seguro”, decía.

“Me ha dicho cosas peores, estoy acostumbrado”, bromeaba Tom que enumeraba algunas de las lindezas que ha escuchado de Melyssa. Está claro que esta pareja ha encontrado un punto de humor en su relación.