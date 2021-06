David Bisbal inicia su gira con entradas agotadas dos noches seguidas en Madrid

Lo estábamos deseando: la música vuelve a sonar en salas, estadios y festivales y parece que la espera, aunque ha sido dura, ha merecido la pena. Eso mismo puede decir David Bisbal, quien arranca su gira En tus planes por España con dos noches consecutivas colgando el cartel de “entradas agotadas” nada menos que en el WiZink Center de Madrid.

El almeriense está en su mejor momento y eso sus seguidores lo saben, por ello no perdieron tiempo en hacerse con su entrada para poder disfrutar de sus canciones las noches del pasado miércoles y jueves. En total, fueron 5.000 personas las que ocuparon las localidades del estadio, donde no faltaron las medidas habituales de seguridad, y se puso en evidencia de nuevo que la cultura es segura.

Fue empezar Silencio y sus seguidores se rindieron a sus pies para celebrar este reencuentro en el que el artista volvió a pisar su escenario tres años después de la última vez. Se palpaba en el ambiente que ambos “bandos” estaban muy agradecidos de poder compartir este momento lleno de energía y clásicos como Culpable, Sabrás o La tenga o no.

Lo que no sabían los espectadores es que David les iba a conceder un torbellino de emociones más allá de sus canciones, ya que el cantante tenía guardado un as bajo la manga. Ese momento de expectación llegó de la mano de Sebastián Yatra, a quien David invitó a acompañarle en el escenario para interpretar juntos A partir de hoy, una canción que aún permanece en nuestro recuerdo y que ha sonado en todos los rincones del mundo.

Porque si hay algo que sabe el ex triunfito es dar a sus fans lo que éstos requieren, por lo que en sus conciertos no faltan esas canciones que no suelen fallar y que todos retenemos en nuestra cabeza de haberlas escuchado en tantas y tantas ocasiones. Así, sabe bien cómo combinarlas con los éxitos de su último trabajo y que da nombre a esta gira, que, por cierto, fue el disco más vendido en España el pasado año.

De todos modos, lo que ofreció Bisbal en el espacio del WiZink Center no es más que un aperitivo del tour con el que recorrerá gran parte de la geografía española, donde no faltarán ciudades como Málaga, Valencia, Santander, Sevilla, Córdoba o Granada. Una vez termine su paso por nuestro país, volará a Estados Unidos y Canadá para terminar de vuelta en España el 6 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Puedes consultar toda su gira y comprar las entradas a través de su página web oficial.