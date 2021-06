David Bisbal comparte los 42 momentos que han marcado su último año

Este domingo, 5 de junio, David Bisbal ha soplado 42 velas. El almeriense, al que conocimos con tan solo 22 añitos, ya es todo un hombre hecho y derecho que ha superado la cuarentena. Y lo ha hecho en plena forma, tal y como pudimos comprobar con su última foto en bañador.

De este modo, Bisbal lo ha celebrado este mismo fin de semana de una manera muy especial. Y es que ha sido su propia pareja, la modelo Rosanna Zanetti, quien le ha preparado una fiesta sorpresa de lo más bonita. Lo ha hecho en el propio jardín de casa, donde ha invitado a algunas de las personas más queridas del cantante.

Además, este año ha sido muy especial, porque ha sido el primero que ha celebrado junto a Bianca, la última hija del artista. Y es que David siempre ha sido muy familiar.

Junto a una foto donde aparece dándole un beso en la mejilla al artista, Rosanna ha escrito: “Feliz cumpleaños Amor mío, gracias por existir”. En la foto podemos ver la increíble mesa que elaboraron para los invitados. ¡Y es una auténtica preciosidad!

Por supuesto, tampoco han faltado las felicitaciones de muchos de sus amigos y amigas de profesión. Luis Fonsi, Rosa, Alejandro Sanz… muchos artistas han aprovechado para mandarle todo el amor del mundo al intérprete de Si tú la quieres.

Los 42 momentos favoritos de Bisbal del último año

Por su parte, Bisbal ha celebrado su cumpleaños con sus más de cuatro millones de seguidores y seguidoras con un vídeo muy especial. El almeriense ha querido compartir sus 42 momentos especiales de este último año.

“42 años. He elegido 42 momentos que he vivido este año”, ha escrito el artista junto al vídeo. Con una voz en off, David cuenta a sus seguidores cómo ha ido viviendo los distintos momentos: “Así empecé el año pasado, en cuarentena y volví al estudio. ¡Qué ilusión!”, empieza diciendo el joven.

“Aquí empezamos ver cómo nuestra barriguita crecía”, dice el artista enseñando una foto de los primeros meses del segundo embarazo de Rosanna.

Por supuesto, también ha compartido algunas instantáneas de su deportes favoritos: el submarinismo y el ciclismo.

También ha hecho gala de aquellos momentos que ha vivido en familia: tanto con sus hijos y su pareja como con sus hermanos.

David también se ha acordado de LOS40 Music Awards 2020 con una imagen donde aparece sujetando los dos galardones que se llevó. “Recibimos premios gracias al público”, dice en ese momento.

Bisbal también ha recordado a su perrito Maxi, quien falleció a principios de año: “Maxi se fue al cielo”.