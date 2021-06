Ed Sheeran, Rauw Alejandro, Mariah Angeliq y Miley Cyrus dan la bienvenida al verano con sus nuevas canciones

Hay semanas mejores que otras, pero todos estamos de acuerdo en que una canción puede mejorarla en cuestión de segundos. Nuestros artistas favoritos son muy conscientes de esto, además de que el verano ya ha llegado y se han puesto de acuerdo para lanzar sus mejores hits.

Y es que el tema que se lleva el título a canción del verano 2021 aún no está muy claro, ya que son varias las candidatas que se han ganado el cariño de sus fans internacionales. El pasado 18 de junio celebramos la llegada de LOS40 Primavera Pop con los nuevos lanzaimentos de Lola Índigo, Ana Mena, J Balvin, Mau y Ricky y Danna Paola, entre otros. Pero los que llegan este 25 de junio tampoco se quedan atrás. ¡Dale al play!

Viernes 25 de junio

Ed Sheeran - Bad Habits. Ya es oficial. El británico ha vuelto, y se ha encargado de hacerlo por todo lo alto. Ed innova en su estilo y se atreve con los sonidos dance en su nuevo sencillo. Un nuevo sencillo del que ha hablado con LOS40. Es la primera carta de presentación de su nuevo álbum, y llega con un Ed Sheeran caracterizado de vampiro y con caras de pocos amigos.

Rauw Alejandro - Desenfocao'. El puertorriqueño también ha vuelto, pero él lo ha hecho con un álbum al completo: Vice Versa. Y es que si Todo De Ti te conquistó, espera a escuchar todo el repertorio que trae con este nuevo trabajo. Uno de sus temas es Desenfocao', que sigue con el estilo ochentero que va a protagonizar la nueva etapa musical del artista.

Mariah Angeliq, Bad Gyal, María Becerra - Bobo. ¡Menudo trío de divas! Estas tres referentes de la escena urbana se unen en un tema de empoderamiento. Un tema con el que muchas y muchos se sienten identificados. Hablan de la necesidad que tienen de alejarse de los bobos que no les aportan nada a sus vidas.

David Bisbal, Luis Fonsi - Dos Veces. Ambos han dejado clara la complicidad que existe entre ellos a través de su nueva colaboración. Y es que han sacado a relucir su lado más cómico. Con unos llamativos estilismos de gimnasio, viven una jornada de lo más divertida donde no está a la altura de las mujeres que les rodean. Para ellos ha sido "un placer" trabajar juntos de nuevo.

Miley Cyrus, WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith - Nothing Else Matters. Que Miley es una apasionada de los clásicos musicales es un hecho. Y es que ahora la artista ha tenido la oportunidad de unirse a otras leyendas de este arte para presentar su versión de uno de los hits de Metallica. Nothing Else Matters forma parte del Black Album de The Metallica Blacklist.

Alfred - Praia Dos Moinhos. El artista ha vuelto, y lo ha hecho con una canción de lo más emotiva. Apuesta por un pop/rock que nos recuerda a su sonido más fiel. La letra que lo acompaña es intensa y apta para los románticos. En su videoclip apuesta por paisajes naturales que consiguen contar la historia a través de planos. Este tema formará parte de su próximo LP.

Fresquito, Mango, Aitana - Mándame Un Audio (Remix). Nadie se lo esperaba, pero ha ocurrido. Aitana se ha unido a Fresquito y Mango en la nueva versión de este tema. La artista vuelve a sacar a relucir su estilo de pop/rock. ¡Pura adrenalina!

Nio Garcia, J Balvin, Bad Bunny - AM (Remix). Si estabas obsesionado/a con este tema, espera a escuchar su nueva versión de la mano de Balvin y de El Conejo Malo. Este trío de artistas trae el perreo suficiente para celebrar el fin de la semana.

Doja Cat, The Weeknd - You Right. Planet Her, el nuevo disco de la rapera, ya está disponible en todas las plataformas. Una de las colaboraciones más esperadas que también han llegado es la que comparte con The Weeknd. Una canción de ritmos pegadizos que nos hace vivir una experiencia única.

Jonas Brothers - Remember This. Los hermanos han lanzado este tema que da nombre a su gira por Estados Unidos. Con unos sonidos que emocionan a sus fans, Joe, Kevin y Nick rinden homenaje a todos ellos que los han acompañado durante más de una década de trayectoria.

Bely Basarte - Tomando Tequila. Con una fusión de pop y blues, Bely nos trae un nuevo sencillo que encaja a la perfección con un plan tranquilo con amigos en una noche de verano. Y es que Bely siempre sabe cómo colarse en las playlists de nuestras canciones favoritas.

Sofía Reyes, Pedro Capó - Casualidad. ¿Querías más ritmos latinos? Sofía Reyes y Pedro Capó te los traen. En sus versos, hablan de un encuentro entre dos personas que están destinadas a estar juntas.

MYA, Tini, Duki - 2:50 Remix. Duki aseguró que se avecinaba temporada de reggaeton, y así ha sido. Se ha unido a estos dos referentes de la escena de la música urbana actual para lanzar la nueva versión de 2:50, con la que nos presentan una fusión de estilos única.

Otros que se animan a la ola de novedades musicales de la semana son Omar Montes y Camela con Vete, Diplo, Damian Lazarus y Jungle con Don't Be Afraid, Novedades Carminha con Típica Cara, Ana Torroja y Alaska con Hora y Cuarto, Beny Jr y El Guincho con Kardash.