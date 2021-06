Así suena la nueva y ardiente canción Ms Nina ‘Si quieres’

Pero, ¿qué te crees, que nací ayer?

Ay, no me chupo el dedo,

Me mira a los ojos y no a las tetas

Si hace frío me regala su chaqueta

Me invita al reservado de una discoteca

Pero en el fondo es como todos

Solo quiere garchar, culiar, coger, pinchar, tirar, curtir, chingar, chingar chingar x2

Y yo me dejo

Soy a reina, no te hagas el chulo

Sé que quieres, pero disimulo

Te haces el boludo,

Pero sé que solo quieres culo

Soy a reina, no te hagas el chulo

Sé que quieres, pero disimulo

Te haces el boludo,

Pero sé que solo quieres culo

Garchar, culiar, coger, pinchar, tirar, curtir, chingar, chingar chingar

Solo quiere garchar, culiar, coger, pinchar, tirar, curtir, chingar, chingar chingar

Y yo me dejo

No me chupo el dedo, no eres el primero

Yo inventé este juego

Dame un cariñito y hasta luego,

No me chupo el dedo, no eres el primero

Yo inventé este juego

Dame un cariñito y hasta luego,

Me mira a los ojos y no a las tetas

Si hace frío me regala su chaqueta

Me invita al reservado de una discoteca

Pero en el fondo es como todos

Solo quiere garchar, culiar, coger, pinchar, tirar, curtir, chingar, chingar chingar x2

Y yo me dejo