La familia de Palito no la recibe en el plató porque creen que 'Supervivientes' ha "manipulado" en su contra

Palito Dominguín, una de las concursantes más icónicas de la edición de 2021 del reality de Telecinco Supervivientes, llegó anoche a Madrid después de haber pasado 55 días en Playa Destierro y fue recibida en el plató de Conexión Honduras entre aplausos y vítores del público y los colaboradores del programa.

Sin embargo, a la sobrina de Miguel Bosé no la estaba esperando nadie de su familia en las instalaciones de Telecinco. "Cuando empezó todo, bueno, cuando empezó la segunda parte, que fue la buena, que fue la guay, ¿no?, teníamos con tu familia un amor tremendo y todo iba muy bien pero ahora están todos cabreados con nosotros y tu madre no ha querido venir esta noche a recibirte porque dice que hemos hecho tongo porque dice que estás aquí y no estás allí... y tu novio tampoco ha querido venir", le explicó Jordi González a Palito a los pocos minutos de recibirla.

La modelo, que encajó la noticia sin perder la sonrisa, escuchó cómo el presentador del formato le aclaraba que su madre y su novio están enfadados con la organización del programa y no con ella. "Creyendo que nosotros estamos manipulando esto cuando yo no me canso de decir que no se vota por Twitter. Se vota por teléfono. Se vota mandando mensajes y gastándose pasta", insistió González.

El conductor del espacio le aseguró a Palito que siente mucho que tanto su madre, Lucía Dominguín, como su pareja, crean que la organización está interviniendo en la suerte de los expulsados. "Ahora, a ver si nos va a separar eso", le dijo González a Palito.

Pero la octava expulsada de Supervivientes no quiso entrar al trapo de la polémica. Palito explicó que, aunque hubiese disputa entre su familia y el programa ella se sentía muy feliz y muy relajada tras haber puesto fin a su etapa en Honduras. "Cuando salí tuve un minuto de asimilar... porque no me lo esperaba, porque llevábamos ahí semana tras semana que parecía que no nos echaban ni con agua caliente, pero una vez que lo asimilé me centré en Lola y en que ella estuviese bien... Y una vez que ya asimilé eso dije, mira, creo que he hecho un concursazo, que he salido por la puerta grande y...", explicó la propia Palito hasta que fue interrumpida por el aplauso del público.

La prima de Palito sí quiso estar con ella

La que sí quiso estar con Palito en el plató, aunque no se encontraba presente en el momento en el que por primera vez la modelo pisó las instalaciones de Telecinco tras más de dos meses de experiencia en Honduras, fue Berta, la prima de la concursante.

Con el programa ya avanzado, Berta irrumpió por sorpresa en el plató dejando a Palito sin palabras. La modelo se quedó con la boca abierta y tardó en reaccionar, pero cuando lo hizo no dudó en fundirse en un abrazo con ella y agradecer a su prima que hubiese acudida a Conexión Honduras.

"¿Puedo decir una cosa? A parte de todos los robos y eso, lo que tiene de verdad importancia es esto y la superviviente es ella", se lanzó Palito después de ver un vídeo en el que mostraban como su prima, que va ahora en silla de ruedas, le comunicaba a la concursante cuando esta todavía estaba en Honduras que había logrado dar unos pasos y que su rehabilitación estaba mejorando.