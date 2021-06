Dua Lipa pospone su gira ‘Future Nostalgia’ a 2022: estas son las nuevas fechas para España

La pandemia de COVID-19 comienza poco a poco a darnos un respiro y ya se ve la luz al final del túnel, aunque todavía queda algo más de tiempo en el que debemos ser prudentes para acabar definitivamente con la crisis sanitaria. Es por ello que la gira Future Nostalgia, que iba a traer a Dua Lipa a nuestro país el próximo mes de octubre, ha tenido que ser nuevamente pospuesta.

La artista ha comunicado el aplazamiento del tour que la llevará por toda Europa a través de sus redes sociales. Ya es la tercera vez, y esperamos que la definitiva, que la británica debe modificar las fechas de su gira para cumplir con las medidas en materia de salud. Eso sí, la espera será mucho menor de lo que hubiéramos creído, ya que los conciertos de Barcelona y Madrid tan solo se han movido unos meses.

"Me rompe el corazón (anunciar) que no podremos celebrar la gira por Reino Unido y Europa los próximos meses de septiembre y octubre. Conservad vuestras entradas, porque serán válidas para las fechas reprogramadas", ha recordado a sus seguidores en un pequeño comunicado junto con las correspondientes citas. Entre ellas, además, hay varias sorpresas que sus seguidores no esperaban, en forma de nuevas fechas para países como Portugal, Francia, Italia o Suiza.

En España no sumará por ahora ninguna nueva fecha, aunque sí sabemos ya que su presencia será triple. Dentro de este tour con el nombre de su último trabajo, actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 1 de junio de 2022, y dos días después, el 3 de junio, en el Wizink Center de Madrid. Las entradas se agotaron rápidamente en ambas citas, por lo que habrá que esperar algún nuevo golpe de suerte para aquellxs que no pudieron hacerse antes con sus tickets.

Además, la cantante forma parte del comentadísimo cartel para 2022 del festival Primavera Sound, que la llevará a actuar nuevamente en Barcelona pocos días después, el 9 de junio de 2022. Para este otro show también se agotaron los pases en cuestión de horas.

¡Unas citas ineludibles que esperamos no perdernos por nada en el mundo!